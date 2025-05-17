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  • «Страсбур» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

«Страсбур» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

17 мая 2025, 20:50
Страсбур
17.05.2025, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 34 тур
2 : 3
Завершен
Гавр
20' А. Сантос 53' С. Нанаси
43' А. Туре (П) 70' Ж. Касимир 90+9' А. Туре (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
1
Джордже Петрович
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
22
Гела Дуэ
ПЗ
17
Андрей Сантос
(К) ОП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
19
Диегу Морейра
ЛВ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
29
Дилан Баква
ЦФ
9
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
6
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
93
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
94
Абдулайе Туре
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
45
Исса Сумаре
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
21
Жосуэ Касимир
ПВ
Главный тренер
Дидье Дигар
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Абакар Силла
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Amadou Cissé
ЦЗ
21
Хабиб Диарра
ОП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
29
Стефан Загаду
ЦЗ
32
Тимоте Пембеле
ЦЗ
34
Махамаду Диавара
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
14
Рассул Ндиайе
ЦП
77
Антуан Жужу
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Петрович
8
Барко
2
Сарр
6
Дукуре
22
Дуэ
17
Сантос
80
Лемарешаль
11
Нанаси
19
Морейра
9
Мара
29
Баква
3-3-1-3
16
Горжелен
6
Юте-Кинкуэ
93
Санганте
4
Льорис
77
Него
94
Туре
97
Балло-Туре
8
Кехта
21
Касимир
45
Сумаре
24
Айю
80
Лемарешаль
2
Омобамиделе
2
Омобамиделе
80
Лемарешаль
8
Барко
21
Диарра
21
Диарра
8
Барко
9
Мара
42
Уаттара
42
Уаттара
9
Мара
29
Баква
27
Амо-Амейав
27
Амо-Амейав
29
Баква
24
Айю
32
Пембеле
32
Пембеле
24
Айю
97
Балло-Туре
34
Диавара
34
Диавара
97
Балло-Туре
21
Касимир
14
Ндиайе
14
Ндиайе
21
Касимир
8
Кехта
77
Жужу
77
Жужу
8
Кехта
93
Санганте
19
Хассан
19
Хассан
93
Санганте
Остались в запасе
Страсбур
Гавр
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
4
Абакар Силла
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Amadou Cissé
ЦЗ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
Главный тренер
Лайам Росеньор
16
Артюр Десма
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
29
Стефан Загаду
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
4
Абакар Силла
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Amadou Cissé
ЦЗ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
29
Стефан Загаду
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Страсбур - Гавр
2
1
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
18
8
Офсайды
0
1
Количество передач
466
450
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
2
5
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
0
6
xG (ожидаемые голы)
1.46
2.46

Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Гавра», 34-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Гавр»

«Страсбур» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Гавр Страсбур
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