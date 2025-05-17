17.05.2025, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 34 тур
Франция. Лига 1, 34 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Страсбур
Страсбур
4-1-1-2-2
1
Петрович
8
Барко
2
Сарр
6
Дукуре
22
Дуэ
17
Сантос
80
Лемарешаль
11
Нанаси
19
Морейра
9
Мара
29
Баква
3-3-1-3
16
Горжелен
6
Юте-Кинкуэ
93
Санганте
4
Льорис
77
Него
94
Туре
97
Балло-Туре
8
Кехта
21
Касимир
45
Сумаре
24
Айю
80
Лемарешаль
2
Омобамиделе
2
Омобамиделе
80
Лемарешаль
8
Барко
21
Диарра
21
Диарра
8
Барко
9
Мара
42
Уаттара
42
Уаттара
9
Мара
29
Баква
27
Амо-Амейав
27
Амо-Амейав
29
Баква
24
Айю
32
Пембеле
32
Пембеле
24
Айю
97
Балло-Туре
34
Диавара
34
Диавара
97
Балло-Туре
21
Касимир
14
Ндиайе
14
Ндиайе
21
Касимир
8
Кехта
77
Жужу
77
Жужу
8
Кехта
93
Санганте
19
Хассан
19
Хассан
93
Санганте
Остались в запасе
Страсбур
Гавр
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
4
Абакар Силла
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Amadou Cissé
ЦЗ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
Главный тренер
Лайам Росеньор
16
Артюр Десма
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
29
Стефан Загаду
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
4
Абакар Силла
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Amadou Cissé
ЦЗ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
29
Стефан Загаду
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Страсбур - Гавр
2
1
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
18
8
Офсайды
0
1
Количество передач
466
450
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
2
5
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
0
6
xG (ожидаемые голы)
1.46
2.46
Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Гавра», 34-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Гавр»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»