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  • «Балтика» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

«Балтика» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

17 мая 2025, 15:50
Балтика
17.05.2025, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 33 тур
0 : 0
Завершен
Енисей
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
51
Амир Мохаммад
ЦП
11
Николай Титков
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
19
Денис Тихонов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Балтика
67
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
17
Юрий Ковалев
ПП
27
Руслан Оздоев
ПВ
10
Виталий Лисакович
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Енисей
79
Руслан Юнусов
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
27
Юрий Бавин
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
18
Александр Надольский
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
9
Адольф Белем
ЛВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
3-1-4-1-1
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
4
Гассама
8
Мендель
10
Петров
11
Титков
73
Петров
51
Мохаммад
17
Саусь
91
Хиль
4-1-3-2
50
Шамов
25
Эмерсон
55
Богатырев
3
Цесь
33
Масловский
90
Ломакин
19
Тихонов
23
Ушатов
87
Мазурин
11
Долгов
7
Чуканов
17
Саусь
44
Исаенко
44
Исаенко
17
Саусь
10
Петров
5
Осипов
5
Осипов
10
Петров
11
Титков
10
Лисакович
10
Лисакович
11
Титков
23
Ушатов
27
Бавин
27
Бавин
23
Ушатов
11
Долгов
75
Окладников
75
Окладников
11
Долгов
Остались в запасе
Балтика
Енисей
67
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
17
Юрий Ковалев
ПП
27
Руслан Оздоев
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
79
Руслан Юнусов
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
18
Александр Надольский
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
9
Адольф Белем
ЛВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
67
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
17
Юрий Ковалев
ПП
27
Руслан Оздоев
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Остались в запасе
79
Руслан Юнусов
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
18
Александр Надольский
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
9
Адольф Белем
ЛВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Балтика - Енисей
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Енисея», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика»«Енисей»

«Балтика» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Енисей Балтика
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