Составы команд
Балтика
Балтика
3-1-4-1-1
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
4
Гассама
8
Мендель
10
Петров
11
Титков
73
Петров
51
Мохаммад
17
Саусь
91
Хиль
4-1-3-2
50
Шамов
25
Эмерсон
55
Богатырев
3
Цесь
33
Масловский
90
Ломакин
19
Тихонов
23
Ушатов
87
Мазурин
11
Долгов
7
Чуканов
17
Саусь
44
Исаенко
44
Исаенко
17
Саусь
10
Петров
5
Осипов
5
Осипов
10
Петров
11
Титков
10
Лисакович
10
Лисакович
11
Титков
23
Ушатов
27
Бавин
27
Бавин
23
Ушатов
11
Долгов
75
Окладников
75
Окладников
11
Долгов
Остались в запасе
Балтика
Енисей
67
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
17
Юрий Ковалев
ПП
27
Руслан Оздоев
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
79
Руслан Юнусов
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
18
Александр Надольский
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
9
Адольф Белем
ЛВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
67
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
17
Юрий Ковалев
ПП
27
Руслан Оздоев
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Остались в запасе
79
Руслан Юнусов
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
18
Александр Надольский
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
9
Адольф Белем
ЛВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Балтика - Енисей
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Енисея», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Енисей»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»