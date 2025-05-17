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  • «Кривбасс» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

«Кривбасс» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

17 мая 2025, 11:50
Кривбасс
17.05.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Оболонь
47' Д. Кузик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
7
Артур Микитишин
ЛВ
94
Максим Задерака
ПВ
2
Ян Юрчек
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Оболонь
31
Denys Marchenko
ВР
15
Петр Стасюк
ЛЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
3
Владислав Приймак
ОП
44
Вадим Витенчук
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
14
Олег Ильин
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
8
Clement Ikenna
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
85
Oleksiy Plichko
ЦП
23
Хрвое Илич
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
17
Mayken González
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
10
Олег Слободян
АП
25
Виталий Груша
АП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
77
Константин Бычек
ЛВ
11
Максим Грисьо
ПВ
13
Игорь Мединский
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
3-1-3-3
30
Клищук
17
Кузик
3
Романчук
6
Конате
11
Вакулко
7
Микитишин
9
Твердохлеб
94
Задерака
14
Лунев
7
Соса
2
Юрчек
4-2-1-1-2
31
2
Карась
37
Дубко
5
Курко
15
Стасюк
3
Приймак
44
Витенчук
17
Черненко
14
Ильин
9
Тарануха
9
Устименко
94
Задерака
77
Понедельник
77
Понедельник
94
Задерака
7
Микитишин
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
7
Микитишин
5
Курко
10
Слободян
10
Слободян
5
Курко
17
Черненко
25
Груша
25
Груша
17
Черненко
9
Тарануха
7
Близниченко
7
Близниченко
9
Тарануха
9
Устименко
77
Бычек
77
Бычек
9
Устименко
Остались в запасе
Кривбасс
Оболонь
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
8
Clement Ikenna
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
85
Oleksiy Plichko
ЦП
23
Хрвое Илич
АП
17
Mayken González
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
11
Максим Грисьо
ПВ
13
Игорь Мединский
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
8
Clement Ikenna
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
85
Oleksiy Plichko
ЦП
23
Хрвое Илич
АП
17
Mayken González
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Остались в запасе
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
11
Максим Грисьо
ПВ
13
Игорь Мединский
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Кривбасс - Оболонь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Оболони», 29-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс»«Оболонь»

«Кривбасс» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Оболонь Кривбасс
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