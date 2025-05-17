17.05.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Украина. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Кривбасс
Кривбасс
3-1-3-3
30
Клищук
17
Кузик
3
Романчук
6
Конате
11
Вакулко
7
Микитишин
9
Твердохлеб
94
Задерака
14
Лунев
7
Соса
2
Юрчек
4-2-1-1-2
31
2
Карась
37
Дубко
5
Курко
15
Стасюк
3
Приймак
44
Витенчук
17
Черненко
14
Ильин
9
Тарануха
9
Устименко
94
Задерака
77
Понедельник
77
Понедельник
94
Задерака
7
Микитишин
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
7
Микитишин
5
Курко
10
Слободян
10
Слободян
5
Курко
17
Черненко
25
Груша
25
Груша
17
Черненко
9
Тарануха
7
Близниченко
7
Близниченко
9
Тарануха
9
Устименко
77
Бычек
77
Бычек
9
Устименко
Остались в запасе
Кривбасс
Оболонь
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
8
Clement Ikenna
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
85
Oleksiy Plichko
ЦП
23
Хрвое Илич
АП
17
Mayken González
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
11
Максим Грисьо
ПВ
13
Игорь Мединский
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
8
Clement Ikenna
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
85
Oleksiy Plichko
ЦП
23
Хрвое Илич
АП
17
Mayken González
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Остались в запасе
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
11
Максим Грисьо
ПВ
13
Игорь Мединский
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Кривбасс - Оболонь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Оболони», 29-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Оболонь»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»