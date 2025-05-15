15.05.2025, четверг, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
Испания. Примера, 36 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
3-2-2-3
13
Баталья
20
Баллиу
15
Эрнандес
24
Лежен
3
Чаваррия
2
Рацу
6
Сисс
4
Диас
18
Гарсия
7
Палазон
19
де Фрутос
4-1-3-2
13
Адриан
17
Сабали
4
Натан
5
Бартра
13
Родригес
5
Кардозо
7
Антони
22
Иско
10
Эз Абде
19
Эрнандес
8
Форнальс
20
Баллиу
18
Эспино
18
Эспино
20
Баллиу
19
де Фрутос
17
Лопес
17
Лопес
19
де Фрутос
6
Сисс
23
Валентин
23
Валентин
6
Сисс
4
Диас
8
Трехо
8
Трехо
4
Диас
3
Чаваррия
14
Гвардиола
14
Гвардиола
3
Чаваррия
8
Форнальс
10
Карвалью
10
Карвалью
8
Форнальс
22
Иско
11
Ло Чельсо
11
Ло Чельсо
22
Иско
10
Эз Абде
17
Родригес
17
Родригес
10
Эз Абде
17
Сабали
24
Руйбаль
24
Руйбаль
17
Сабали
19
Эрнандес
17
Бакамбу
17
Бакамбу
19
Эрнандес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Бетис
1
Дани Карденас
ВР
27
Пелайо Фернандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
11
Ранди Нтека
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
41
Ману Гонсалес
ВР
13
Гильерме Фернандеш
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
6
Серджи Альтимира
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Дани Карденас
ВР
27
Пелайо Фернандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
11
Ранди Нтека
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
41
Ману Гонсалес
ВР
13
Гильерме Фернандеш
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
6
Серджи Альтимира
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Райо Вальекано - Бетис
1
3
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
7
Нарушения
8
18
Офсайды
3
0
Количество передач
410
381
Сейвы
1
4
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
14
6
xG (ожидаемые голы)
1.12
1.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Бетиса», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 мая в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»