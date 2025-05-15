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  • «Райо Вальекано» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2025

«Райо Вальекано» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2025

15 мая 2025, 18:50
Райо Вальекано
15.05.2025, четверг, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
2 : 2
Завершен
Бетис
37' Х. де Фрутос 45+6' Ф. Лежен
51' К. Эрнандес 61' Иско (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
7
Иси Палазон
(К) ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
Бетис
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
17
Юссуф Сабали
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Иско
(К) АП
10
Эз Абде
ЛВ
7
Антони
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Райо Вальекано
1
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
27
Пелайо Фернандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
17
Унаи Лопес
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Бетис
41
Ману Гонсалес
ВР
13
Гильерме Фернандеш
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
6
Серджи Альтимира
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Хесус Родригес
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
3-2-2-3
13
Баталья
20
Баллиу
15
Эрнандес
24
Лежен
3
Чаваррия
2
Рацу
6
Сисс
4
Диас
18
Гарсия
7
Палазон
19
де Фрутос
4-1-3-2
13
Адриан
17
Сабали
4
Натан
5
Бартра
13
Родригес
5
Кардозо
7
Антони
22
Иско
10
Эз Абде
19
Эрнандес
8
Форнальс
20
Баллиу
18
Эспино
18
Эспино
20
Баллиу
19
де Фрутос
17
Лопес
17
Лопес
19
де Фрутос
6
Сисс
23
Валентин
23
Валентин
6
Сисс
4
Диас
8
Трехо
8
Трехо
4
Диас
3
Чаваррия
14
Гвардиола
14
Гвардиола
3
Чаваррия
8
Форнальс
10
Карвалью
10
Карвалью
8
Форнальс
22
Иско
11
Ло Чельсо
11
Ло Чельсо
22
Иско
10
Эз Абде
17
Родригес
17
Родригес
10
Эз Абде
17
Сабали
24
Руйбаль
24
Руйбаль
17
Сабали
19
Эрнандес
17
Бакамбу
17
Бакамбу
19
Эрнандес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Бетис
1
Дани Карденас
ВР
27
Пелайо Фернандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
11
Ранди Нтека
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
41
Ману Гонсалес
ВР
13
Гильерме Фернандеш
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
6
Серджи Альтимира
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Дани Карденас
ВР
27
Пелайо Фернандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
11
Ранди Нтека
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
41
Ману Гонсалес
ВР
13
Гильерме Фернандеш
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
6
Серджи Альтимира
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Райо Вальекано - Бетис
1
3
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
7
Нарушения
8
18
Офсайды
3
0
Количество передач
410
381
Сейвы
1
4
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
14
6
xG (ожидаемые голы)
1.12
1.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Бетиса», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 мая в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано»«Бетис»

«Райо Вальекано» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бетис Райо Вальекано
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