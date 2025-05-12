12.05.2025, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 36 тур
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Венеция
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
1
Филип Станкович
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
26
Шейк Конде
ЦП
8
Исса Думбия
ЦП
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
36
Marco Ladisa
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
17
Даниэл Фила
ЦФ
9
Мирко Марич
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
3-4-3
13
Раду
5
Канде
21
Идзес
3
Шингтьен
71
Перес
6
Бусио
77
Эллертссон
41
Кавилья
7
Дзербин
9
Йебоа
21
Ористанио
3-3-2-1-1
43
Де Хеа
6
Раньери
3
Понграчич
30
Мари
2
Додо
8
Мандрагора
21
Госенс
23
Ричардсон
27
Ндур
44
Фаджоли
18
Белтран
Конде
5
Хапс
5
Хапс
Конде
21
Ористанио
7
Дзампано
7
Дзампано
21
Ористанио
7
Дзербин
26
Конде
26
Конде
7
Дзербин
71
Перес
8
Думбия
8
Думбия
71
Перес
9
Йебоа
9
Марич
9
Марич
9
Йебоа
21
Госенс
65
Паризи
65
Паризи
21
Госенс
3
Понграчич
28
Колпани
28
Колпани
3
Понграчич
27
Ндур
90
Фолоруншо
90
Фолоруншо
27
Ндур
23
Ричардсон
29
Адли
29
Адли
23
Ричардсон
Остались в запасе
Венеция
Фиорентина
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
1
Филип Станкович
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
36
Marco Ladisa
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
17
Даниэл Фила
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
21
Томмазо Рубино
АП
28
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
1
Филип Станкович
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
36
Marco Ladisa
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
17
Даниэл Фила
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
21
Томмазо Рубино
АП
28
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Венеция - Фиорентина
1
4
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
1
5
Нарушения
21
17
Офсайды
1
0
Количество передач
292
560
Сейвы
4
2
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
1.87
1.03
Смотреть прямую трансляцию матча «Венеция» против «Фиорентины», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Венеция» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»