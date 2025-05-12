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  • «Венеция» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2025

«Венеция» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2025

12 мая 2025, 18:20
Венеция
12.05.2025, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
60' Ф. Канде 68' Г. Ористанио
77' Р. Мандрагора
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
13
Ионуц Раду
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
21
Джей Идзес
(К) ЦЗ
71
Кике Перес
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
21
Гаэтано Ористанио
АП
9
Джон Йебоа
АП
7
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Лука Раньери
(К) ЛЗ
21
Робин Госенс
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
30
Пабло Мари
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
23
Амир Ричардсон
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
1
Филип Станкович
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
26
Шейк Конде
ЦП
8
Исса Думбия
ЦП
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
36
Marco Ladisa
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
17
Даниэл Фила
ЦФ
9
Мирко Марич
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
90
Майкл Фолоруншо
ЦП
21
Томмазо Рубино
АП
29
Ясин Адли
АП
28
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
3-4-3
13
Раду
5
Канде
21
Идзес
3
Шингтьен
71
Перес
6
Бусио
77
Эллертссон
41
Кавилья
7
Дзербин
9
Йебоа
21
Ористанио
3-3-2-1-1
43
Де Хеа
6
Раньери
3
Понграчич
30
Мари
2
Додо
8
Мандрагора
21
Госенс
23
Ричардсон
27
Ндур
44
Фаджоли
18
Белтран
Конде
5
Хапс
5
Хапс
Конде
21
Ористанио
7
Дзампано
7
Дзампано
21
Ористанио
7
Дзербин
26
Конде
26
Конде
7
Дзербин
71
Перес
8
Думбия
8
Думбия
71
Перес
9
Йебоа
9
Марич
9
Марич
9
Йебоа
21
Госенс
65
Паризи
65
Паризи
21
Госенс
3
Понграчич
28
Колпани
28
Колпани
3
Понграчич
27
Ндур
90
Фолоруншо
90
Фолоруншо
27
Ндур
23
Ричардсон
29
Адли
29
Адли
23
Ричардсон
Остались в запасе
Венеция
Фиорентина
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
1
Филип Станкович
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
36
Marco Ladisa
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
17
Даниэл Фила
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
21
Томмазо Рубино
АП
28
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
1
Филип Станкович
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
36
Marco Ladisa
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
17
Даниэл Фила
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
21
Томмазо Рубино
АП
28
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Венеция - Фиорентина
1
4
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
1
5
Нарушения
21
17
Офсайды
1
0
Количество передач
292
560
Сейвы
4
2
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
1.87
1.03

Смотреть прямую трансляцию матча «Венеция» против «Фиорентины», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Венеция» – «Фиорентина»

«Венеция» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Фиорентина Венеция
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