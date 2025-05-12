12.05.2025, понедельник, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Нафтан
Нафтан
3-2-1-3-1
1
Денисенко
23
Кингу
5
Лебедев
21
Сидор
52
Кресс
66
Камара
7
Колядко
10
Протасов
31
Розиев
11
Пранович
99
Грудько
3-1-3-2-1
16
Абрамович
19
Руцкий
3
Глущенков
96
Мелько
44
Бутаревич
8
Шарковский
14
6
Премудров
10
Шукуров
33
Камара
23
Василевич
7
Колядко
9
Куратник
9
Куратник
7
Колядко
23
Кингу
92
Щадин
92
Щадин
23
Кингу
11
Пранович
19
Кабышев
19
Кабышев
11
Пранович
31
Розиев
20
Спандерашвили
20
Спандерашвили
31
Розиев
99
Грудько
8
Ермакович
8
Ермакович
99
Грудько
44
Бутаревич
8
Селява
8
Селява
44
Бутаревич
10
Шукуров
27
Орехов
27
Орехов
10
Шукуров
23
Василевич
26
Седько
26
Седько
23
Василевич
Остались в запасе
Нафтан
Торпедо-БелАЗ
13
Алексей Харитонович
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
17
Альберт Копытич
ПВ
Главный тренер
Игорь Криушенко
35
Игорь Малащицкий
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
2
Арсений Агеев
ПЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
7
Caio Dantas Batista de Maria
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
13
Алексей Харитонович
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
17
Альберт Копытич
ПВ
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
2
Арсений Агеев
ПЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
7
Caio Dantas Batista de Maria
ЦП
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Нафтан - Торпедо-БелАЗ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Торпедо-БелАЗ», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – «Торпедо-БелАЗ»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»