Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Торпедо-БелАЗ», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – «Торпедо-БелАЗ»