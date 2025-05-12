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  • «Нафтан» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2025

«Нафтан» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2025

12 мая 2025, 16:50
Нафтан
12.05.2025, понедельник, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Торпедо-БелАЗ
59' К. Премудров 71' Т. Шарковский 74' П. Седько
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
1
Артем Денисенко
ВР
23
Мидо Кингу
ЛЗ
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
66
Ямусса Камара
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
10
Евген Протасов
ЛВ
31
Руслан Розиев
ПВ
11
Игнат Пранович
ПВ
99
Иван Грудько
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
44
Алексей Бутаревич
ОП
8
Тимофей Шарковский
ЦП
14
Teymur Çaryýev
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
23
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
9
Артем Куратник
ЦП
92
Артем Щадин
АП
19
Владислав Кабышев
АП
17
Альберт Копытич
ПВ
20
Нугзар Спандерашвили
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
2
Арсений Агеев
ПЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
7
Caio Dantas Batista de Maria
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
26
Павел Седько
ЛВ
3-2-1-3-1
1
Денисенко
23
Кингу
5
Лебедев
21
Сидор
52
Кресс
66
Камара
7
Колядко
10
Протасов
31
Розиев
11
Пранович
99
Грудько
3-1-3-2-1
16
Абрамович
19
Руцкий
3
Глущенков
96
Мелько
44
Бутаревич
8
Шарковский
14
6
Премудров
10
Шукуров
33
Камара
23
Василевич
7
Колядко
9
Куратник
9
Куратник
7
Колядко
23
Кингу
92
Щадин
92
Щадин
23
Кингу
11
Пранович
19
Кабышев
19
Кабышев
11
Пранович
31
Розиев
20
Спандерашвили
20
Спандерашвили
31
Розиев
99
Грудько
8
Ермакович
8
Ермакович
99
Грудько
44
Бутаревич
8
Селява
8
Селява
44
Бутаревич
10
Шукуров
27
Орехов
27
Орехов
10
Шукуров
23
Василевич
26
Седько
26
Седько
23
Василевич
Остались в запасе
Нафтан
Торпедо-БелАЗ
13
Алексей Харитонович
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
17
Альберт Копытич
ПВ
Главный тренер
Игорь Криушенко
35
Игорь Малащицкий
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
2
Арсений Агеев
ПЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
7
Caio Dantas Batista de Maria
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
13
Алексей Харитонович
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
17
Альберт Копытич
ПВ
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
2
Арсений Агеев
ПЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
7
Caio Dantas Batista de Maria
ЦП
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Нафтан - Торпедо-БелАЗ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Торпедо-БелАЗ», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – «Торпедо-БелАЗ»

«Нафтан» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Нафтан
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