10.05.2025, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 35 тур
Турция. Суперлига, 35 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Трабзонспор
Трабзонспор
2-2-2-3-1
23
Чакир
77
Бослук
79
Малхейру
44
Батагов
19
Менди
5
Ландстрем
5
Йокушлу
19
Эскихеллак
70
Чам
7
Вишча
94
Дестан
2-2-2-3-1
16
Муслера
14
Бартакжи
23
Санчес
99
Лемина
34
Торрейра
19
Акгюн
8
Сара
7
Салаи
14
Якобс
21
Йилмаз
45
Осимхен
19
Эскихеллак
22
Зубков
22
Зубков
19
Эскихеллак
94
Дестан
14
Сикан
14
Сикан
94
Дестан
7
Вишча
9
Банза
9
Банза
7
Вишча
5
Йокушлу
9
Нвакаеме
9
Нвакаеме
5
Йокушлу
21
Йилмаз
13
Эльмали
13
Эльмали
21
Йилмаз
99
Лемина
23
Айхан
23
Айхан
99
Лемина
19
Акгюн
95
Франковски
95
Франковски
19
Акгюн
8
Сара
7
Мората
7
Мората
8
Сара
14
Якобс
21
Кутуджу
21
Кутуджу
14
Якобс
Остались в запасе
Трабзонспор
Галатасарай
54
Таха Тепе
ВР
29
Сердар Саатджи
ЦЗ
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
74
Salih Malkoçoglu
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
99
Джихан Чанак
АП
Главный тренер
Фатих Текке
19
Гюнай Гювенк
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
18
Беркан Кутлу
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
29
Сердар Саатджи
ЦЗ
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
74
Salih Malkoçoglu
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
99
Джихан Чанак
АП
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
18
Беркан Кутлу
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Трабзонспор - Галатасарай
1
2
Всего ударов по воротам
13
19
Удары в створ
5
10
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
9
Нарушения
8
12
Офсайды
3
0
Количество передач
319
435
Сейвы
7
5
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
16
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.16
1.35
Смотреть прямую трансляцию матча «Трабзонспор» против «Галатасарая», 35-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Трабзонспор» – «Галатасарай»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»