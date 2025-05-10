Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Трабзонспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

«Трабзонспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

10 мая 2025, 17:50
Трабзонспор
10.05.2025, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 35 тур
0 : 2
Завершен
Галатасарай
66' А. Бартакжи 84' А. Мората
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
23
Угурчан Чакир
(К) ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
44
Арсений Батагов
ОП
19
Батиста Менди
ОП
5
Джон Ландстрем
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
7
Эдин Вишча
ПВ
94
Энис Дестан
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
19
Юнус Акгюн
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Роланд Салаи
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
29
Сердар Саатджи
ЦЗ
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
74
Salih Malkoçoglu
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
99
Джихан Чанак
АП
22
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
9
Симон Банза
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
18
Беркан Кутлу
ЦП
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
7
Альваро Мората
ЦФ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
2-2-2-3-1
23
Чакир
77
Бослук
79
Малхейру
44
Батагов
19
Менди
5
Ландстрем
5
Йокушлу
19
Эскихеллак
70
Чам
7
Вишча
94
Дестан
2-2-2-3-1
16
Муслера
14
Бартакжи
23
Санчес
99
Лемина
34
Торрейра
19
Акгюн
8
Сара
7
Салаи
14
Якобс
21
Йилмаз
45
Осимхен
19
Эскихеллак
22
Зубков
22
Зубков
19
Эскихеллак
94
Дестан
14
Сикан
14
Сикан
94
Дестан
7
Вишча
9
Банза
9
Банза
7
Вишча
5
Йокушлу
9
Нвакаеме
9
Нвакаеме
5
Йокушлу
21
Йилмаз
13
Эльмали
13
Эльмали
21
Йилмаз
99
Лемина
23
Айхан
23
Айхан
99
Лемина
19
Акгюн
95
Франковски
95
Франковски
19
Акгюн
8
Сара
7
Мората
7
Мората
8
Сара
14
Якобс
21
Кутуджу
21
Кутуджу
14
Якобс
Остались в запасе
Трабзонспор
Галатасарай
54
Таха Тепе
ВР
29
Сердар Саатджи
ЦЗ
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
74
Salih Malkoçoglu
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
99
Джихан Чанак
АП
Главный тренер
Фатих Текке
19
Гюнай Гювенк
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
18
Беркан Кутлу
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
29
Сердар Саатджи
ЦЗ
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
74
Salih Malkoçoglu
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
99
Джихан Чанак
АП
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
18
Беркан Кутлу
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Трабзонспор - Галатасарай
1
2
Всего ударов по воротам
13
19
Удары в створ
5
10
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
9
Нарушения
8
12
Офсайды
3
0
Количество передач
319
435
Сейвы
7
5
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
16
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.16
1.35

Смотреть прямую трансляцию матча «Трабзонспор» против «Галатасарая», 35-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Трабзонспор» – «Галатасарай»

«Трабзонспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Галатасарай Трабзонспор
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
17:57
Андраде сравнил Семака и Талалаева
17:27
Московскому клубу РПЛ посоветовали избавиться от тренера
17:07
Бубнов публично оскорбил пользователей «Бомбардира»
16:45
24
Баринов назвал европейский клуб, куда едва не ушел летом
16:24
1
«Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»
16:15
4
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ
15:29
5
Баринов опасается, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ
15:11
1
«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса
14:56
5
Все новости
Все новости
Аугусто рассказал о влиянии Текке на свой трансфер в «Зенит»
18:11
Салах может сыграть против «Зенита» осенью
14:06
3
«Галатасарай» улучшил предложение по Батракову
08:31
5
Турецкий журналист – о ценах на Кисляка и Батракова: «Русские сошли с ума»
Вчера, 23:08
12
ЦСКА шокировал «Бешикташ» ценой на Кисляка
Вчера, 21:50
7
«Краснодар» ответил на предложение «Фенербахче» по Агкацеву
Вчера, 20:12
7
Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера
Вчера, 17:45
1
Салах договорился с новым клубом
Вчера, 17:23
Мостовой сказал, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
Вчера, 12:43
3
ЦСКА добился трансферного бана для турецкого клуба
Вчера, 10:18
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
3 августа
8
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
3 августа
6
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
3 августа
3
«Локомотив» дал ответ «Галатасараю» по Батракову
3 августа
4
«Зенит» заинтересован в Батракове, который не хочет в Турцию
3 августа
13
Названа сумма, которую «Локомотив» хочет получить за Батракова
3 августа
4
В «Локомотиве» высказались о возможном уходе Батракова в «Галатасарай»
2 августа
1
«Галатасарай» близок к подписанию Батракова: названы сумма трансфера и размер зарплаты игрока
2 августа
20
В «Гезтепе» высказались о трансфере Жуана в ЦСКА
2 августа
7
У ЦСКА может сорваться трансфер нападающего
2 августа
4
В ЦСКА прокомментировали трансфер форварда Жуана
1 августа
Еще один турецкий клуб включился в борьбу за Салаха
1 августа
1
«Спартаку» посоветовали форварда, забивавшего на ЧМ-2026
1 августа
3
Батраков ответил на предложение «Галатасарая»
1 августа
12
«Галатасарай» хочет подписать футболиста сборной России вместо участника ЧМ-2026
1 августа
6
Макаров – о «Кайсериспоре»: «Мне сказали, что не выплачивают зарплату из-за политических мотивов»
30 июля
4
«Зенит» сыграет с командой Текке
29 июля
1
ЦСКА предложили подписать Икарди
29 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+