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  • «Буде-Глимт» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 8 мая 2025

«Буде-Глимт» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 8 мая 2025

8 мая 2025, 20:50
Буде-Глимт
08.05.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
0 : 2
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Тоттенхэм
63' Д. Соланке 69' П. Порро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
7
Патрик Берг
(К) ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Тоттенхэм
1
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
13
Кристиан Ромеро
(К) ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
6
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Ив Биссума
ЦП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Ришарлисон
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
10
Йеппе Кьяер
АП
8
Сондре Аукленд
АП
10
Сондре Серли
ПВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
77
Миккель Бро Хансен
ЦФ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
47
Майки Мур
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
25
Дамола Аджайи
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
2-1-4-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
6
Гундерсен
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
18
Мое
14
Салтнес
10
Хеуге
11
Бломберг
9
Хег
4-2-2-2
1
Викарио
12
Порро
15
ван де Вен
13
Ромеро
13
Удогие
6
Бентанкур
8
Биссума
21
Кулушевски
11
Джонсон
19
Соланке
9
Ришарлисон
18
Мое
2
Нильсен
2
Нильсен
18
Мое
14
Салтнес
8
Аукленд
8
Аукленд
14
Салтнес
11
Бломберг
10
Серли
10
Серли
11
Бломберг
10
Хеуге
25
Мяяття
25
Мяяття
10
Хеуге
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
11
Джонсон
29
Сарр
29
Сарр
11
Джонсон
9
Ришарлисон
11
Тель
11
Тель
9
Ришарлисон
Остались в запасе
Буде-Глимт
Тоттенхэм
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
10
Йеппе Кьяер
АП
77
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
47
Майки Мур
ЛВ
25
Дамола Аджайи
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
10
Йеппе Кьяер
АП
77
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
47
Майки Мур
ЛВ
25
Дамола Аджайи
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Буде-Глимт - Тоттенхэм
1
2
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
8
Нарушения
8
10
Офсайды
1
1
Количество передач
600
258
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.43
0.93

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Буде-Глимт» против «Тоттенхэма», 1/2 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Буде-Глимт»«Тоттенхэм»

«Буде-Глимт» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 8 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Тоттенхэм Буде-Глимт
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