08.05.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
Лига Европы, 1/2 финала
0 : 2
Завершен
Составы команд
Буде-Глимт
Буде-Глимт
2-1-4-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
6
Гундерсен
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
18
Мое
14
Салтнес
10
Хеуге
11
Бломберг
9
Хег
4-2-2-2
1
Викарио
12
Порро
15
ван де Вен
13
Ромеро
13
Удогие
6
Бентанкур
8
Биссума
21
Кулушевски
11
Джонсон
19
Соланке
9
Ришарлисон
18
Мое
2
Нильсен
2
Нильсен
18
Мое
14
Салтнес
8
Аукленд
8
Аукленд
14
Салтнес
11
Бломберг
10
Серли
10
Серли
11
Бломберг
10
Хеуге
25
Мяяття
25
Мяяття
10
Хеуге
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
11
Джонсон
29
Сарр
29
Сарр
11
Джонсон
9
Ришарлисон
11
Тель
11
Тель
9
Ришарлисон
Остались в запасе
Буде-Глимт
Тоттенхэм
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
10
Йеппе Кьяер
АП
77
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
47
Майки Мур
ЛВ
25
Дамола Аджайи
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
10
Йеппе Кьяер
АП
77
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
47
Майки Мур
ЛВ
25
Дамола Аджайи
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Буде-Глимт - Тоттенхэм
1
2
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
8
Нарушения
8
10
Офсайды
1
1
Количество передач
600
258
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.43
0.93
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Буде-Глимт» против «Тоттенхэма», 1/2 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Буде-Глимт» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»