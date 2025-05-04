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  • «Лилль» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

«Лилль» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

4 мая 2025, 20:35
Лилль
04.05.2025, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
74' М. Фернандес-Пардо
57' А. Гуири
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Марсель
12
Херонимо Рульи
ВР
23
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
4
Исмаэль Беннасер
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Нгал'айель Мукау
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
20
Реми Кабелла
АП
6
Айюб Буадди
АП
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
2
Амар Дедич
ЛЗ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
25
Амин Арит
АП
11
Джон Роу
ЛВ
17
Нил Мопе
ЦФ
4-3-1-2
30
Шевалье
31
Исмаили
2
Манди
4
Александро
15
Менье
10
Харальдссон
21
Андре
19
Бенталеб
26
Фернандес-Пардо
29
Акпом
10
Дэвид
3-4-2-1
12
Рульи
5
Балерди
62
Мурильо
23
Гарсия
4
Беннасер
23
Хейбьерг
14
Рабьо
19
Кондогбиа
11
Гринвуд
11
Энрике
9
Гуири
31
Исмаили
5
Гудмундссон
5
Гудмундссон
31
Исмаили
10
Харальдссон
5
Баккер
5
Баккер
10
Харальдссон
19
Бенталеб
6
Мукау
6
Мукау
19
Бенталеб
29
Акпом
11
Сахрауи
11
Сахрауи
29
Акпом
23
Гарсия
26
Мерлен
26
Мерлен
23
Гарсия
4
Беннасер
21
Ронжье
21
Ронжье
4
Беннасер
11
Энрике
11
Роу
11
Роу
11
Энрике
Остались в запасе
Лилль
Марсель
1
Вито Манноне
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
20
Реми Кабелла
АП
6
Айюб Буадди
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
12
Жеффри де Ланж
ВР
2
Амар Дедич
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
25
Амин Арит
АП
17
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
20
Реми Кабелла
АП
6
Айюб Буадди
АП
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
2
Амар Дедич
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
25
Амин Арит
АП
17
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Лилль - Марсель
2
2
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
9
8
Офсайды
5
0
Количество передач
411
604
Сейвы
5
0
Точность передач %
85
90
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.46
1.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Марселя» 32-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль»«Марсель»

«Лилль» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Марсель Лилль
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