04.05.2025, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 32 тур
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
4-3-1-2
30
Шевалье
31
Исмаили
2
Манди
4
Александро
15
Менье
10
Харальдссон
21
Андре
19
Бенталеб
26
Фернандес-Пардо
29
Акпом
10
Дэвид
3-4-2-1
12
Рульи
5
Балерди
62
Мурильо
23
Гарсия
4
Беннасер
23
Хейбьерг
14
Рабьо
19
Кондогбиа
11
Гринвуд
11
Энрике
9
Гуири
31
Исмаили
5
Гудмундссон
5
Гудмундссон
31
Исмаили
10
Харальдссон
5
Баккер
5
Баккер
10
Харальдссон
19
Бенталеб
6
Мукау
6
Мукау
19
Бенталеб
29
Акпом
11
Сахрауи
11
Сахрауи
29
Акпом
23
Гарсия
26
Мерлен
26
Мерлен
23
Гарсия
4
Беннасер
21
Ронжье
21
Ронжье
4
Беннасер
11
Энрике
11
Роу
11
Роу
11
Энрике
Остались в запасе
Лилль
Марсель
1
Вито Манноне
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
20
Реми Кабелла
АП
6
Айюб Буадди
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
12
Жеффри де Ланж
ВР
2
Амар Дедич
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
25
Амин Арит
АП
17
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
20
Реми Кабелла
АП
6
Айюб Буадди
АП
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
2
Амар Дедич
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
25
Амин Арит
АП
17
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Лилль - Марсель
2
2
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
9
8
Офсайды
5
0
Количество передач
411
604
Сейвы
5
0
Точность передач %
85
90
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.46
1.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Марселя» 32-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»