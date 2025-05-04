Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Севилья» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

«Севилья» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

4 мая 2025, 16:05
Севилья
04.05.2025, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 34 тур
2 : 2
Завершен
Леганес
21' К. Салас 70' И. Ромеро
7' М. Эль-Хаддади 73' Х. Эрнандес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
2
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
18
Люсьен Агум
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
11
Сусо
(К) ПВ
11
Доди Лукебакио
ПВ
14
Пеке Фернандес
ЦФ
23
Альваро Гарсия Паскуаль
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
26
Хави Эрнандес
ЛЗ
3
Хорхе Саэнс
ЦЗ
4
Серхио Гонсалес
(К) ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Хуан Крус
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
23
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Севилья
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Ramón Martínez
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
6
Неманья Гудель
ЦП
16
Хуанлу Санчес
ЦП
28
Ману Буэно
ЦП
45
Луло Дасилва
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
36
Осо
ЦФ
36
Oso
ЦФ
7
Исаак Ромеро
ЦФ
Леганес
1
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Иван Нею
ОП
7
Оскар Родригес
АП
4
Роберто Лопес
АП
9
Диего Гарсия
ЦФ
49
Ян Диоманде
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нюланд
3
Педроса
5
Баде
4
Салас
2
Кармона
18
Агум
8
Ньигес
11
Сусо
11
Лукебакио
23
Гарсия Паскуаль
14
Фернандес
3-2-1-1-3
13
Дмитрович
3
Саэнс
4
Гонсалес
26
Эрнандес
14
Чикко
13
Тапиа
5
Брашанац
10
Крус
11
Дюк
23
Эль-Хаддади
19
Раба
14
Фернандес
6
Гудель
6
Гудель
14
Фернандес
2
Кармона
16
Санчес
16
Санчес
2
Кармона
23
Гарсия Паскуаль
21
Эджуке
21
Эджуке
23
Гарсия Паскуаль
8
Ньигес
7
Ромеро
7
Ромеро
8
Ньигес
4
Гонсалес
5
Нею
5
Нею
4
Гонсалес
10
Крус
7
Родригес
7
Родригес
10
Крус
23
Эль-Хаддади
4
Лопес
4
Лопес
23
Эль-Хаддади
19
Раба
9
Гарсия
9
Гарсия
19
Раба
Остались в запасе
Севилья
Леганес
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Ramón Martínez
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
45
Луло Дасилва
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
36
Осо
ЦФ
36
Oso
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
1
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
49
Ян Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Ramón Martínez
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
45
Луло Дасилва
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
36
Осо
ЦФ
36
Oso
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
49
Ян Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Борха Хименес
Статистика матча Севилья - Леганес
4
4
Всего ударов по воротам
25
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
8
2
Нарушения
17
12
Офсайды
2
1
Количество передач
405
318
Сейвы
1
5
Точность передач %
78
70
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
2.76
1.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Леганеса», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Леганес»

«Севилья» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Леганес Севилья
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
17:57
Андраде сравнил Семака и Талалаева
17:27
Московскому клубу РПЛ посоветовали избавиться от тренера
17:07
Бубнов публично оскорбил пользователей «Бомбардира»
16:45
24
Баринов назвал европейский клуб, куда едва не ушел летом
16:24
1
«Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»
16:15
3
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ
15:29
5
Баринов опасается, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ
15:11
1
«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса
14:56
5
Все новости
Все новости
«Реал» достиг устного соглашения о трансфере ивуарийца за 120+ миллионов
13:55
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
12:23
«Реал» определился с ценой на Винисиуса
Вчера, 19:57
2
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
Вчера, 16:43
6
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
Вчера, 16:23
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
Вчера, 15:41
ФотоВратарь сборной Норвегии Нюланд подписал контракт с новым клубом
Вчера, 14:29
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
Вчера, 13:39
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
Вчера, 12:34
3
Фото«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
Вчера, 10:46
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
Вчера, 09:36
Ферран рассказал, как «Барселона» может сохранить его
Вчера, 08:30
1
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
Вчера, 01:03
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
3 августа
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
3 августа
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
3 августа
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
3 августа
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
3 августа
Аршавин назвал лучшего футболиста в истории
3 августа
1
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
3 августа
1
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
Стало известно, что мешает продлению контракта Винисиуса с «Реалом»
1 августа
3
Флик сделал заявление о будущем Феррана в «Барселоне»
1 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+