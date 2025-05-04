04.05.2025, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 34 тур
Испания. Примера, 34 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
4-1-1-2-2
1
Нюланд
3
Педроса
5
Баде
4
Салас
2
Кармона
18
Агум
8
Ньигес
11
Сусо
11
Лукебакио
23
Гарсия Паскуаль
14
Фернандес
3-2-1-1-3
13
Дмитрович
3
Саэнс
4
Гонсалес
26
Эрнандес
14
Чикко
13
Тапиа
5
Брашанац
10
Крус
11
Дюк
23
Эль-Хаддади
19
Раба
14
Фернандес
6
Гудель
6
Гудель
14
Фернандес
2
Кармона
16
Санчес
16
Санчес
2
Кармона
23
Гарсия Паскуаль
21
Эджуке
21
Эджуке
23
Гарсия Паскуаль
8
Ньигес
7
Ромеро
7
Ромеро
8
Ньигес
4
Гонсалес
5
Нею
5
Нею
4
Гонсалес
10
Крус
7
Родригес
7
Родригес
10
Крус
23
Эль-Хаддади
4
Лопес
4
Лопес
23
Эль-Хаддади
19
Раба
9
Гарсия
9
Гарсия
19
Раба
Остались в запасе
Севилья
Леганес
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Ramón Martínez
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
45
Луло Дасилва
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
36
Осо
ЦФ
36
Oso
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
1
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
49
Ян Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Ramón Martínez
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
45
Луло Дасилва
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
36
Осо
ЦФ
36
Oso
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
49
Ян Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Борха Хименес
Статистика матча Севилья - Леганес
4
4
Всего ударов по воротам
25
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
8
2
Нарушения
17
12
Офсайды
2
1
Количество передач
405
318
Сейвы
1
5
Точность передач %
78
70
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
2.76
1.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Леганеса», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Леганес»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»