Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «ЛНЗ» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

«ЛНЗ» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

4 мая 2025, 11:50
ЛНЗ
04.05.2025, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Заря
47' Р. Вантух (АГ)
61' Ф. Будковский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
10
Мухаррем Яшари
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
14
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
8
Александр Яцик
ЦП
6
Деян Попара
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
22
Z. Trontelj
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
10
Артур Авагимян
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
90
Марк Ассинор
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
7
Andrii Matkevych
ЦП
39
Yevhenii Pysarenko
ЦП
17
Zadorozhnyi Fedir
ЦП
29
Владимир Белоцерковец
АП
9
Денис Антюх
ЛВ
4-4-1-2
14
Драмбаев
4
34
Муравский
55
Салиху
11
Пасич
18
Тилль
10
Яшари
6
Танковский
12
Топалов
14
Момо
99
2-1-2-1-4
1
Сапутин
55
Джордан
17
Вантух
21
Башич
8
Яцик
6
Попара
97
Кораблин
22
Мичин
9
Вокрри
22
28
Будковский
55
Салиху
18
Каплиенко
18
Каплиенко
55
Салиху
6
Танковский
77
Кушниренко
77
Кушниренко
6
Танковский
14
Момо
10
Авагимян
10
Авагимян
14
Момо
12
Топалов
9
Наумец
9
Наумец
12
Топалов
10
Яшари
2
Макуана
2
Макуана
10
Яшари
22
Мичин
7
7
22
Мичин
9
Вокрри
29
Белоцерковец
29
Белоцерковец
9
Вокрри
97
Кораблин
9
Антюх
9
Антюх
97
Кораблин
Остались в запасе
ЛНЗ
Заря
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
39
Yevhenii Pysarenko
ЦП
17
Zadorozhnyi Fedir
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
90
Марк Ассинор
ЦФ
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
39
Yevhenii Pysarenko
ЦП
17
Zadorozhnyi Fedir
ЦП
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча ЛНЗ - Заря
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Зари», 27-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Заря»

«ЛНЗ» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Заря ЛНЗ
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
17:57
Андраде сравнил Семака и Талалаева
17:27
Московскому клубу РПЛ посоветовали избавиться от тренера
17:07
Бубнов публично оскорбил пользователей «Бомбардира»
16:45
24
Баринов назвал европейский клуб, куда едва не ушел летом
16:24
1
«Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»
16:15
3
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ
15:29
5
Баринов опасается, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ
15:11
1
«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса
14:56
5
Все новости
Все новости
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
5
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Шевченко перестал общаться с Пирло из-за России
30 июля
4
Стало известно, почему экс-игрок Украины Милевский стал алкоголиком и наркоманом
4 июля
6
ФотоСмолов сделал фото с бывшим украинским партнером
22 июня
10
Тимощук отреагировал на лишение себя всех званий и регалий на Украине
15 июня
9
Несколько игроков РПЛ внесены в базу «Миротворца»
11 июня
9
Захарова прокомментировала просьбу Украины не допускать российские команды: «Лучше бы написали в ФИФА и УЕФА, сколько детей они убили»
6 июня
4
Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории
21 мая
21
4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
16 мая
7
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
14 мая
5
«Шахтер» стал чемпионом Украины и попал в общий этап Лиги чемпионов
11 мая
Сборную Украины впервые возглавит иностранец
4 мая
3
Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)
1 мая
6
Реакция Колоскова на слова Михайличенко об отказе играть за сборную России
29 апреля
4
«Я засмеялся»: украинец Михайличенко рассказал об отказе играть за сборную России
29 апреля
8
Киевское «Динамо» совершило героический камбэк, выиграв в гостях с 1:4
27 апреля
6
Реакция РФС на слова Шевченко о недопуске России
25 апреля
34
Мостового внесли в базу «Миротворца»*
18 апреля
15
«Шахтер» вышел в полуфинал еврокубка
16 апреля
3
⚡️ Умер Мирча Луческу – экс-тренеру «Зенита» было 80 лет
7 апреля
23
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
28 марта
18
Сборную Украины ограбили в Европе
27 марта
26
ФотоВыступающий против снятия бана с России Шевченко навестил «Милан»
14 марта
4
Мудрик тренируется с любителями
6 марта
«Александрия» – «Оболонь»: прогноз и ставки на матч 23 февраля 2026 с коэффициентом 1.48
6 марта
Зиньковский отказал украинскому топ-клубу в 2020 году: «Почему-то не тянуло»
5 марта
4
Экс-тренер «Шахтера» Фонсека возмущен стремлением ФИФА вернуть Россию
25 февраля
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+