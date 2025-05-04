04.05.2025, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Украина. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
ЛНЗ
ЛНЗ
4-4-1-2
14
Драмбаев
4
34
Муравский
55
Салиху
11
Пасич
18
Тилль
10
Яшари
6
Танковский
12
Топалов
14
Момо
99
2-1-2-1-4
1
Сапутин
55
Джордан
17
Вантух
21
Башич
8
Яцик
6
Попара
97
Кораблин
22
Мичин
9
Вокрри
22
28
Будковский
55
Салиху
18
Каплиенко
18
Каплиенко
55
Салиху
6
Танковский
77
Кушниренко
77
Кушниренко
6
Танковский
14
Момо
10
Авагимян
10
Авагимян
14
Момо
12
Топалов
9
Наумец
9
Наумец
12
Топалов
10
Яшари
2
Макуана
2
Макуана
10
Яшари
22
Мичин
7
7
22
Мичин
9
Вокрри
29
Белоцерковец
29
Белоцерковец
9
Вокрри
97
Кораблин
9
Антюх
9
Антюх
97
Кораблин
Остались в запасе
ЛНЗ
Заря
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
39
Yevhenii Pysarenko
ЦП
17
Zadorozhnyi Fedir
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
90
Марк Ассинор
ЦФ
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
39
Yevhenii Pysarenko
ЦП
17
Zadorozhnyi Fedir
ЦП
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча ЛНЗ - Заря
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Зари», 27-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Заря»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»