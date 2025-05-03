Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Торпедо», 31-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Торпедо»