03.05.2025, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 31 тур
Россия. Первая лига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Балтика
Балтика
3-1-3-2-1
39
Бориско
25
Андраде
2
Варатынов
4
Гассама
8
Мендель
10
Петров
51
Мохаммад
11
Титков
17
Саусь
19
Пряхин
91
Хиль
3-2-1-3-1
95
Волков
99
Шевченко
3
Иваньков
4
Бородин
19
Байтуков
97
Чурич
80
Хосонов
7
Юшин
10
Гузман
11
Алыкулов
69
Манелов
10
Петров
5
Осипов
5
Осипов
10
Петров
51
Мохаммад
17
Ковалев
17
Ковалев
51
Мохаммад
19
Пряхин
23
Стефанович
23
Стефанович
19
Пряхин
10
Гузман
90
Роганович
90
Роганович
10
Гузман
69
Манелов
17
Горбунов
17
Горбунов
69
Манелов
11
Алыкулов
77
Алессон
77
Алессон
11
Алыкулов
7
Юшин
9
Максимов
9
Максимов
7
Юшин
Остались в запасе
Балтика
Торпедо
67
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
27
Руслан Оздоев
ПВ
10
Виталий Лисакович
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
23
Егор Бабурин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
67
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
27
Руслан Оздоев
ПВ
10
Виталий Лисакович
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Балтика - Торпедо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Торпедо», 31-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Торпедо»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»