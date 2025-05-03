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  • «Балтика» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

«Балтика» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

3 мая 2025, 17:50
Балтика
03.05.2025, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо
57' Й. Гузман
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
25
Кевин Андраде
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
51
Амир Мохаммад
ЦП
11
Николай Титков
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
19
Руслан Байтуков
ОП
97
Марио Чурич
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
10
Йейсон Гузман
АП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
69
Ираклий Манелов
ПВ
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Балтика
67
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
27
Руслан Оздоев
ПВ
10
Виталий Лисакович
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
90
Владислав Галкин
АП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
77
Алессон
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
9
Максим Максимов
ЦФ
3-1-3-2-1
39
Бориско
25
Андраде
2
Варатынов
4
Гассама
8
Мендель
10
Петров
51
Мохаммад
11
Титков
17
Саусь
19
Пряхин
91
Хиль
3-2-1-3-1
95
Волков
99
Шевченко
3
Иваньков
4
Бородин
19
Байтуков
97
Чурич
80
Хосонов
7
Юшин
10
Гузман
11
Алыкулов
69
Манелов
10
Петров
5
Осипов
5
Осипов
10
Петров
51
Мохаммад
17
Ковалев
17
Ковалев
51
Мохаммад
19
Пряхин
23
Стефанович
23
Стефанович
19
Пряхин
10
Гузман
90
Роганович
90
Роганович
10
Гузман
69
Манелов
17
Горбунов
17
Горбунов
69
Манелов
11
Алыкулов
77
Алессон
77
Алессон
11
Алыкулов
7
Юшин
9
Максимов
9
Максимов
7
Юшин
Остались в запасе
Балтика
Торпедо
67
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
27
Руслан Оздоев
ПВ
10
Виталий Лисакович
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
23
Егор Бабурин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
67
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
27
Руслан Оздоев
ПВ
10
Виталий Лисакович
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Балтика - Торпедо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Торпедо», 31-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Торпедо»

«Балтика» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Торпедо Балтика
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