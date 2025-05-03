03.05.2025, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Украина. Премьер-лига, 27 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Ингулец
Ингулец
4-3-3
36
Жилкин
21
44
17
3
26
Лосенко
13
10
59
42
27
4-1-2-2-1
35
Нещерет
18
Тымчик
40
Биловар
4
Попов
44
Дубинчак
91
Михайленко
10
Шапаренко
29
Буяльский
9
Волошин
22
Кабаев
11
Ванат
44
2
2
44
59
11
Пятов
11
Пятов
59
10
20
20
10
26
Лосенко
19
19
26
Лосенко
4
Попов
15
Дячук
15
Дячук
4
Попов
91
Михайленко
6
Бражко
6
Бражко
91
Михайленко
29
Буяльский
15
Рубчинский
15
Рубчинский
29
Буяльский
10
Шапаренко
8
Пихаленок
8
Пихаленок
10
Шапаренко
22
Кабаев
45
Брагару
45
Брагару
22
Кабаев
Остались в запасе
Ингулец
Динамо К
12
Алексей Паламарчук
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
12
Алексей Паламарчук
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Ингулец - Динамо К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ингулец» против «Динамо К», 27-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ингулец» – «Динамо К»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»