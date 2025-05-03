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  • «Ингулец» – «Динамо К»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

«Ингулец» – «Динамо К»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

3 мая 2025, 14:20
Ингулец
03.05.2025, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 27 тур
0 : 4
Завершен
Динамо К
40' Н. Шапаренко 55' Н. Михайленко 57' В. Ванат
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
21
Artem Benediuk
ЦЗ
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
17
Vitalii Katrych
ЦЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
13
Vitaliy Faraseyenko
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
27
Oleh Pushkarov
ЦФ
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
20
Roman Volokhatyi
ЦП
19
Radion Lisnyak
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
15
Максим Дячук
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
4-3-3
36
Жилкин
21
44
17
3
26
Лосенко
13
10
59
42
27
4-1-2-2-1
35
Нещерет
18
Тымчик
40
Биловар
4
Попов
44
Дубинчак
91
Михайленко
10
Шапаренко
29
Буяльский
9
Волошин
22
Кабаев
11
Ванат
44
2
2
44
59
11
Пятов
11
Пятов
59
10
20
20
10
26
Лосенко
19
19
26
Лосенко
4
Попов
15
Дячук
15
Дячук
4
Попов
91
Михайленко
6
Бражко
6
Бражко
91
Михайленко
29
Буяльский
15
Рубчинский
15
Рубчинский
29
Буяльский
10
Шапаренко
8
Пихаленок
8
Пихаленок
10
Шапаренко
22
Кабаев
45
Брагару
45
Брагару
22
Кабаев
Остались в запасе
Ингулец
Динамо К
12
Алексей Паламарчук
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
12
Алексей Паламарчук
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Ингулец - Динамо К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Ингулец» против «Динамо К», 27-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ингулец»«Динамо К»

«Ингулец» – «Динамо К»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Динамо К Ингулец
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