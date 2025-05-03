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  • «Женис» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

«Женис» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

3 мая 2025, 11:50
Женис
03.05.2025, суббота, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Актобе
10' О. Омиртаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Женис
1
Сергей Игнатович
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
15
Крыстиан Новак
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
7
Исламбек Куат
ОП
14
Ардак Саулет
ЛВ
7
Динмухамед Караман
ПВ
19
Адилио Сантос
ПВ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Главный тренер
Акис Вавалис
Актобе
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
99
Алибек Касым
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
18
Хайро Жан
ЛВ
12
Амаду Думбуя
ПВ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Женис
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
35
Владислав Саенко
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
9
Аслан Адиль
ПВ
9
Khamza Yakudi
ЦФ
29
Mika
ЦФ
27
Гонсалу Тейшейра
ЦФ
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
99
Фредди Гондола
ЛВ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
9
Джордже Ивкович
ЦФ
3-3-3-1
1
Игнатович
15
Новак
5
Тевзадзе
33
Венизелу
23
Балтабеков
7
Куат
25
Ром
14
Саулет
7
Караман
19
Сантос
77
Ануарбеков
3-2-1-2-2
31
Танжариков
26
Анджелкович
99
Касым
2
Скворцов
5
Вэтэжелу
47
Усенов
12
Думбуя
18
Жан
19
Омиртаев
22
Сейдахмет
7
Караман
9
Адиль
9
Адиль
7
Караман
22
Сейдахмет
5
Каиров
5
Каиров
22
Сейдахмет
Остались в запасе
Женис
Актобе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
35
Владислав Саенко
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
9
Khamza Yakudi
ЦФ
29
Mika
ЦФ
27
Гонсалу Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Акис Вавалис
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
99
Фредди Гондола
ЛВ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
9
Джордже Ивкович
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
35
Владислав Саенко
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
9
Khamza Yakudi
ЦФ
29
Mika
ЦФ
27
Гонсалу Тейшейра
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
99
Фредди Гондола
ЛВ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
9
Джордже Ивкович
ЦФ
Главный тренер
Акис Вавалис
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Женис - Актобе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Актобе», 7-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис»«Актобе»

«Женис» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Актобе Женис
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