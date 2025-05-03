03.05.2025, суббота, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Женис
Женис
3-3-3-1
1
Игнатович
15
Новак
5
Тевзадзе
33
Венизелу
23
Балтабеков
7
Куат
25
Ром
14
Саулет
7
Караман
19
Сантос
77
Ануарбеков
3-2-1-2-2
31
Танжариков
26
Анджелкович
99
Касым
2
Скворцов
5
Вэтэжелу
47
Усенов
12
Думбуя
18
Жан
19
Омиртаев
22
Сейдахмет
7
Караман
9
Адиль
9
Адиль
7
Караман
22
Сейдахмет
5
Каиров
5
Каиров
22
Сейдахмет
Остались в запасе
Женис
Актобе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
35
Владислав Саенко
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
9
Khamza Yakudi
ЦФ
29
Mika
ЦФ
27
Гонсалу Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Акис Вавалис
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
99
Фредди Гондола
ЛВ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
9
Джордже Ивкович
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
35
Владислав Саенко
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
9
Khamza Yakudi
ЦФ
29
Mika
ЦФ
27
Гонсалу Тейшейра
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
99
Фредди Гондола
ЛВ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
9
Джордже Ивкович
ЦФ
Главный тренер
Акис Вавалис
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Женис - Актобе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Актобе», 7-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Актобе»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»