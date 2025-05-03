Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Атырау» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

«Атырау» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

3 мая 2025, 12:50
Атырау
03.05.2025, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Ордабасы
89' М. Сапанов
37' С. Малый 52' С. Астанов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атырау
45
Арсен Сиукаев
ВР
4
Гия Чадунели
ЦЗ
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
6
Матеус Барбоза
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
5
Гильерме Мораиш
ОП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
10
Ринат Джуматов
ЦП
8
Заза Цицкишвили
АП
77
Карим Смыков
ПВ
9
Цветелин Чунчуков
ЦФ
Главный тренер
Куаныш Кабдулов
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Никола Антич
ЛЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
23
Муроджон Халматов
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
10
Лука Имнадзе
ЛВ
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
9
Эвертон Мораес
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Атырау
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
23
Амандык Набиханов
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
66
Султан Сагнаев
ОП
28
Роман Чирков
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
Ордабасы
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
14
Вячеслав Швырев
ЦФ
7
Жоау Паулину
ЦФ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
4-1-2-2-1
45
Сиукаев
4
Чадунели
25
Сапанов
6
Барбоза
14
Кыбырай
5
Мораиш
6
Калдыбеков
10
Джуматов
8
Цицкишвили
77
Смыков
9
Чунчуков
3-2-2-2-1
1
Шайзада
25
Малый
4
Мудрак
8
Жаксыбаев
14
Жимо
5
Антич
22
Астанов
23
Халматов
98
Султаниязов
10
Имнадзе
9
Мораес
5
Мораиш
66
Сагнаев
66
Сагнаев
5
Мораиш
8
Цицкишвили
28
Чирков
28
Чирков
8
Цицкишвили
9
Чунчуков
11
Оралбай
11
Оралбай
9
Чунчуков
6
Калдыбеков
18
Труфанов
18
Труфанов
6
Калдыбеков
10
Имнадзе
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
10
Имнадзе
23
Халматов
14
Швырев
14
Швырев
23
Халматов
9
Мораес
7
Паулину
7
Паулину
9
Мораес
Остались в запасе
Атырау
Ордабасы
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
23
Амандык Набиханов
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
Главный тренер
Куаныш Кабдулов
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
23
Амандык Набиханов
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Главный тренер
Куаныш Кабдулов
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Атырау - Ордабасы
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Ордабасы», 7-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау» – «Ордабасы»

«Атырау» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Атырау
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
17:57
Андраде сравнил Семака и Талалаева
17:27
Московскому клубу РПЛ посоветовали избавиться от тренера
17:07
Бубнов публично оскорбил пользователей «Бомбардира»
16:45
23
Баринов назвал европейский клуб, куда едва не ушел летом
16:24
1
«Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»
16:15
3
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ
15:29
5
Баринов опасается, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ
15:11
1
«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса
14:56
5
Все новости
Все новости
В казахстанском футболе избавляются от всего русского
29 июля
5
Матч «Кайрата» перенесут из-за Канье Уэста
24 июля
2
Фото«Барселона» представила первого казахстанского футболиста в истории клуба
16 июля
5
«Балтике» отказали в трансфере казахстанского таланта
8 июля
4
ФотоДва российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
Нани высказался об игре Роналду на ЧМ-2026
2 июля
Интерес к Дзюбе есть только в одной зарубежной стране
1 июля
4
ФотоЗенитовец Алип получил еще один диплом
27 июня
5
Реакция «Ахмата» на интерес «Спартака» к Самородову
27 июня
3
На ЧМ-2026 перепутали Узбекистан с Казахстаном
19 июня
5
ФотоЗенитовец Алип выловил огромную рыбу в Каспийском море
17 июня
19
Хаби Алонсо принял решение по казахстанскому таланту «Челси»
16 июня
«Спартак» может купить игрока сборной Казахстана
26 мая
4
Раскрыт размер зарплаты Аршавина в последние годы карьеры
30 апреля
2
В клубе из Казахстана высказались о возможном переходе вингера «Спартака»
29 апреля
2
Шпилевский после увольнения из «Пари НН» может принять команду из ЛЧ
28 апреля
ФотоТренер России на ЧМ-2018 возглавил казахстанский клуб
24 апреля
Адиев – об увольнении из «Крыльев» и отказа «Актобе»: «Рад, что так получилось»
22 апреля
Тренеры России на ЧМ-2018 нашли работу в Казахстане
3 апреля
1
В «Барселоне» появится первый игрок из Казахстана
1 апреля
1
«Актобе» отказался от Адиева, уволенного из «Крыльев» после переговоров с казахстанским клубом
1 апреля
7
«Актобе» пришлось переехать из-за Нани
28 марта
1
Стало известно, будут ли «Крылья» штрафовать Адиева за переговоры с «Актобе»
26 марта
Реакция Бубнова на переговоры тренера «Крыльев» Адиева с другим клубом
25 марта
1
Тренеру «Крыльев» Адиеву обещали утроить зарплату в Казахстане
25 марта
6
Адиев поставил точку в слухах об уходе из «Крыльев Советов»
25 марта
3
Адиева обвинили в подлости и «кидке»
25 марта
1
Адиев прояснил ситуацию с уходом из «Крыльев»: «Я никуда не сбегал!»
24 марта
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+