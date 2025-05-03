03.05.2025, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Атырау
Атырау
4-1-2-2-1
45
Сиукаев
4
Чадунели
25
Сапанов
6
Барбоза
14
Кыбырай
5
Мораиш
6
Калдыбеков
10
Джуматов
8
Цицкишвили
77
Смыков
9
Чунчуков
3-2-2-2-1
1
Шайзада
25
Малый
4
Мудрак
8
Жаксыбаев
14
Жимо
5
Антич
22
Астанов
23
Халматов
98
Султаниязов
10
Имнадзе
9
Мораес
5
Мораиш
66
Сагнаев
66
Сагнаев
5
Мораиш
8
Цицкишвили
28
Чирков
28
Чирков
8
Цицкишвили
9
Чунчуков
11
Оралбай
11
Оралбай
9
Чунчуков
6
Калдыбеков
18
Труфанов
18
Труфанов
6
Калдыбеков
10
Имнадзе
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
10
Имнадзе
23
Халматов
14
Швырев
14
Швырев
23
Халматов
9
Мораес
7
Паулину
7
Паулину
9
Мораес
Остались в запасе
Атырау
Ордабасы
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
23
Амандык Набиханов
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
Главный тренер
Куаныш Кабдулов
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
23
Амандык Набиханов
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Главный тренер
Куаныш Кабдулов
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Атырау - Ордабасы
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Ордабасы», 7-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау» – «Ордабасы»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»