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  • «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2025

«Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2025

2 мая 2025, 20:50
Манчестер Сити
02.05.2025, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
35' К. Де Брюйне
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
10
Бернарду Силва
АП
7
Кевин Де Брюйне
(К) АП
11
Жереми Доку
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
(К) ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Андре
ОП
18
Маршал Манетси
ОП
8
Жоао Гомес
ЦП
10
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
9
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Нико Гонсалес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
18
Джек Грилиш
ЛВ
47
Фил Фоден
ЛВ
26
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
24
Нассер Джига
ЦЗ
17
Педро Лима
ЦЗ
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
7
Томми Дойл
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Пабло Сарабия
ПВ
20
Хи-Чан Хванг
ЦФ
2-3-3-2
31
Эдерсон
3
Диаш
4
Гвардиол
27
Нуньес
8
Ковачич
20
Гюндоган
3
О'Райли
7
Де Брюйне
10
Силва
22
Мармуш
11
Доку
3-4-2-1
1
Са
27
Семеду
12
Агбаду
24
Тоти
2
Доэрти
7
Андре
18
Манетси
15
Айт Нури
8
Гомес
10
Беллегард
9
Кунья
3
О'Райли
5
Аканджи
5
Аканджи
3
О'Райли
22
Мармуш
82
Льюис
82
Льюис
22
Мармуш
8
Ковачич
14
Гонсалес
14
Гонсалес
8
Ковачич
20
Гюндоган
24
Макэйти
24
Макэйти
20
Гюндоган
7
Де Брюйне
47
Фоден
47
Фоден
7
Де Брюйне
27
Семеду
4
Буэно
4
Буэно
27
Семеду
10
Беллегард
21
Гомеш
21
Гомеш
10
Беллегард
7
Андре
11
Гедеш
11
Гедеш
7
Андре
2
Доэрти
10
Сарабия
10
Сарабия
2
Доэрти
9
Кунья
20
Хванг
20
Хванг
9
Кунья
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
1
Стефан Ортега
ВР
18
Джек Грилиш
ЛВ
26
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
25
Дэниэл Бентли
ВР
24
Нассер Джига
ЦЗ
17
Педро Лима
ЦЗ
7
Томми Дойл
ЦП
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
18
Джек Грилиш
ЛВ
26
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
24
Нассер Джига
ЦЗ
17
Педро Лима
ЦЗ
7
Томми Дойл
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Манчестер Сити - Вулверхэмптон
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
7
11
Офсайды
0
1
Количество передач
662
368
Сейвы
0
1
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.65
0.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Вулверхэмптона», 35-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити»«Вулверхэмптон»

«Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Манчестер Сити
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