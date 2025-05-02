02.05.2025, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2-3-3-2
31
Эдерсон
3
Диаш
4
Гвардиол
27
Нуньес
8
Ковачич
20
Гюндоган
3
О'Райли
7
Де Брюйне
10
Силва
22
Мармуш
11
Доку
3-4-2-1
1
Са
27
Семеду
12
Агбаду
24
Тоти
2
Доэрти
7
Андре
18
Манетси
15
Айт Нури
8
Гомес
10
Беллегард
9
Кунья
3
О'Райли
5
Аканджи
5
Аканджи
3
О'Райли
22
Мармуш
82
Льюис
82
Льюис
22
Мармуш
8
Ковачич
14
Гонсалес
14
Гонсалес
8
Ковачич
20
Гюндоган
24
Макэйти
24
Макэйти
20
Гюндоган
7
Де Брюйне
47
Фоден
47
Фоден
7
Де Брюйне
27
Семеду
4
Буэно
4
Буэно
27
Семеду
10
Беллегард
21
Гомеш
21
Гомеш
10
Беллегард
7
Андре
11
Гедеш
11
Гедеш
7
Андре
2
Доэрти
10
Сарабия
10
Сарабия
2
Доэрти
9
Кунья
20
Хванг
20
Хванг
9
Кунья
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
1
Стефан Ортега
ВР
18
Джек Грилиш
ЛВ
26
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
25
Дэниэл Бентли
ВР
24
Нассер Джига
ЦЗ
17
Педро Лима
ЦЗ
7
Томми Дойл
ЦП
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
18
Джек Грилиш
ЛВ
26
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
24
Нассер Джига
ЦЗ
17
Педро Лима
ЦЗ
7
Томми Дойл
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Манчестер Сити - Вулверхэмптон
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
7
11
Офсайды
0
1
Количество передач
662
368
Сейвы
0
1
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.65
0.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Вулверхэмптона», 35-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»