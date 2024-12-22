22.12.2024, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
Испания. Примера, 18 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
4-2-3-1
13
Вьейтес
15
Перро
5
Бартра
3
Льоренте
17
Сабали
6
Альтимира
5
Кардозо
10
Эз Абде
11
Ло Чельсо
22
Иско
9
Роке
4-2-3-1
13
Баталья
2
Рацу
24
Лежен
15
Эрнандес
3
Чаваррия
6
Сисс
17
Лопес
7
Палазон
11
Нтека
18
Гарсия
23
Эмбарба
22
Иско
8
Форнальс
8
Форнальс
22
Иско
6
Альтимира
38
Диао
38
Диао
6
Альтимира
17
Сабали
24
Руйбаль
24
Руйбаль
17
Сабали
9
Роке
17
Бакамбу
17
Бакамбу
9
Роке
10
Эз Абде
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Эз Абде
23
Эмбарба
18
Эспино
18
Эспино
23
Эмбарба
17
Лопес
23
Валентин
23
Валентин
17
Лопес
7
Палазон
8
Трехо
8
Трехо
7
Палазон
18
Гарсия
19
де Фрутос
19
де Фрутос
18
Гарсия
11
Нтека
10
Камельо
10
Камельо
11
Нтека
Остались в запасе
Бетис
Райо Вальекано
41
Ману Гонсалес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Лукас Алькасар
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
46
Матео Флорес
ЦП
18
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Дани Карденас
ВР
30
Juanpe
ВР
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
28
Диего Мендес
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
41
Ману Гонсалес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Лукас Алькасар
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
46
Матео Флорес
ЦП
18
Икер Лосада
ЦФ
Остались в запасе
1
Дани Карденас
ВР
30
Juanpe
ВР
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
28
Диего Мендес
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Бетис - Райо Вальекано
4
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
14
Офсайды
2
5
Количество передач
433
345
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.69
0.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Райо Вальекано», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»