Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Бетис» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024

«Бетис» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024

22 декабря 2024, 19:20
Бетис
22.12.2024, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
1 : 1
Завершен
Райо Вальекано
37' Иско (П)
51' И. Палазон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Фран Вьейтес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
17
Юссуф Сабали
ПЗ
6
Серджи Альтимира
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
22
Иско
(К) АП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Эз Абде
ЛВ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
17
Унаи Лопес
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
7
Иси Палазон
(К) ПВ
Бетис
41
Ману Гонсалес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Лукас Алькасар
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
46
Матео Флорес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
38
Ассане Диао
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
18
Икер Лосада
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Райо Вальекано
1
Дани Карденас
ВР
30
Juanpe
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
28
Диего Мендес
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
4-2-3-1
13
Вьейтес
15
Перро
5
Бартра
3
Льоренте
17
Сабали
6
Альтимира
5
Кардозо
10
Эз Абде
11
Ло Чельсо
22
Иско
9
Роке
4-2-3-1
13
Баталья
2
Рацу
24
Лежен
15
Эрнандес
3
Чаваррия
6
Сисс
17
Лопес
7
Палазон
11
Нтека
18
Гарсия
23
Эмбарба
22
Иско
8
Форнальс
8
Форнальс
22
Иско
6
Альтимира
38
Диао
38
Диао
6
Альтимира
17
Сабали
24
Руйбаль
24
Руйбаль
17
Сабали
9
Роке
17
Бакамбу
17
Бакамбу
9
Роке
10
Эз Абде
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Эз Абде
23
Эмбарба
18
Эспино
18
Эспино
23
Эмбарба
17
Лопес
23
Валентин
23
Валентин
17
Лопес
7
Палазон
8
Трехо
8
Трехо
7
Палазон
18
Гарсия
19
де Фрутос
19
де Фрутос
18
Гарсия
11
Нтека
10
Камельо
10
Камельо
11
Нтека
Остались в запасе
Бетис
Райо Вальекано
41
Ману Гонсалес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Лукас Алькасар
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
46
Матео Флорес
ЦП
18
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Дани Карденас
ВР
30
Juanpe
ВР
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
28
Диего Мендес
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
41
Ману Гонсалес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Лукас Алькасар
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
46
Матео Флорес
ЦП
18
Икер Лосада
ЦФ
Остались в запасе
1
Дани Карденас
ВР
30
Juanpe
ВР
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
28
Диего Мендес
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Бетис - Райо Вальекано
4
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
14
Офсайды
2
5
Количество передач
433
345
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.69
0.62

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Райо Вальекано», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Райо Вальекано»

«Бетис» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Райо Вальекано Бетис
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
6
Старт Кубка России, «Спартак» избавился от легионера, бойкот Соболева, штрафы Дзюбы и другие новости
02:00
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
01:47
3
Баринов – о «Локомотиве»: «Команда распадается, все бегут отсюда»
01:31
1
Фото«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
01:19
2
Мостовой одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»
00:55
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
00:50
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
00:21
3
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
00:15
4
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
Вчера, 23:59
2
Все новости
Все новости
«Реал» определился с ценой на Винисиуса
Вчера, 19:57
2
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
Вчера, 16:43
6
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
Вчера, 16:23
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
Вчера, 15:41
ФотоВратарь сборной Норвегии Нюланд подписал контракт с новым клубом
Вчера, 14:29
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
Вчера, 13:39
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
Вчера, 12:34
2
Фото«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
Вчера, 10:46
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
Вчера, 09:36
Ферран рассказал, как «Барселона» может сохранить его
Вчера, 08:30
1
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
Вчера, 01:03
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
3 августа
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
3 августа
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
3 августа
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
3 августа
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
3 августа
Аршавин назвал лучшего футболиста в истории
3 августа
1
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
3 августа
1
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
Стало известно, что мешает продлению контракта Винисиуса с «Реалом»
1 августа
3
Флик сделал заявление о будущем Феррана в «Барселоне»
1 августа
Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов
1 августа
1
«Барселона» оформила четвертый летний трансфер
1 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+