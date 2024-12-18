18.12.2024, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 16 тур
Франция. Лига 1, 16 тур
2 : 4
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
4-2-3-1
16
Кен
2
Вандерсон
5
Керер
22
Салису
90
Синго
8
Камара
27
Магасса
11
Аклиуш
17
Бен-Сегир
10
Головин
7
Эмболо
3-1-2-3-1
25
Доннарумма
2
Хакими
6
Пачо
4
Маркиньос
33
Заир-Эмери
8
Руис
23
Витинья
7
Дембеле
15
Невеш
12
Барколя
20
Дуэ
10
Головин
8
Матацо
8
Матацо
10
Головин
8
Камара
18
Минамино
18
Минамино
8
Камара
22
Салису
99
Иленихена
99
Иленихена
22
Салису
25
Доннарумма
39
Сафонов
39
Сафонов
25
Доннарумма
15
Невеш
21
Эрнандес
21
Эрнандес
15
Невеш
12
Барколя
19
Кан Ин
19
Кан Ин
12
Барколя
20
Дуэ
9
Рамуш
9
Рамуш
20
Дуэ
Остались в запасе
Монако
ПСЖ
50
Янн Льенар
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
43
Брадель Кива
ЦЗ
70
Саймон Буабре
АП
19
Люка Миша
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
22
Йорам Заге
ПЗ
24
Сенни Маюлу
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
50
Янн Льенар
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
43
Брадель Кива
ЦЗ
70
Саймон Буабре
АП
19
Люка Миша
ЛВ
Остались в запасе
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
22
Йорам Заге
ПЗ
24
Сенни Маюлу
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Монако - ПСЖ
2
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
5
12
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
9
Нарушения
11
11
Офсайды
3
1
Количество передач
388
572
Сейвы
8
3
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
1.98
1.76
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «ПСЖ», 16-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»