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  • «Монако» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024

«Монако» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024

18 декабря 2024, 21:50
Монако
18.12.2024, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 16 тур
2 : 4
Завершен
ПСЖ
53' Э. Бен-Сегир (П) 60' Б. Эмболо
24' Д. Дуэ 64' У. Дембеле 83' Г. Рамуш 90+7' У. Дембеле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
5
Тило Керер
(К) ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
8
Ламин Камара
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
17
Элисс Бен-Сегир
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
ПСЖ
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
4
Маркиньос
(К) ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
23
Витинья
ЦП
20
Десир Дуэ
АП
15
Жоау Невеш
АП
12
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Монако
50
Янн Льенар
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
43
Брадель Кива
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
19
Люка Миша
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
22
Йорам Заге
ПЗ
19
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
4-2-3-1
16
Кен
2
Вандерсон
5
Керер
22
Салису
90
Синго
8
Камара
27
Магасса
11
Аклиуш
17
Бен-Сегир
10
Головин
7
Эмболо
3-1-2-3-1
25
Доннарумма
2
Хакими
6
Пачо
4
Маркиньос
33
Заир-Эмери
8
Руис
23
Витинья
7
Дембеле
15
Невеш
12
Барколя
20
Дуэ
10
Головин
8
Матацо
8
Матацо
10
Головин
8
Камара
18
Минамино
18
Минамино
8
Камара
22
Салису
99
Иленихена
99
Иленихена
22
Салису
25
Доннарумма
39
Сафонов
39
Сафонов
25
Доннарумма
15
Невеш
21
Эрнандес
21
Эрнандес
15
Невеш
12
Барколя
19
Кан Ин
19
Кан Ин
12
Барколя
20
Дуэ
9
Рамуш
9
Рамуш
20
Дуэ
Остались в запасе
Монако
ПСЖ
50
Янн Льенар
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
43
Брадель Кива
ЦЗ
70
Саймон Буабре
АП
19
Люка Миша
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
22
Йорам Заге
ПЗ
24
Сенни Маюлу
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
50
Янн Льенар
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
43
Брадель Кива
ЦЗ
70
Саймон Буабре
АП
19
Люка Миша
ЛВ
Остались в запасе
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
22
Йорам Заге
ПЗ
24
Сенни Маюлу
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Монако - ПСЖ
2
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
5
12
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
9
Нарушения
11
11
Офсайды
3
1
Количество передач
388
572
Сейвы
8
3
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
1.98
1.76

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «ПСЖ», 16-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако»«ПСЖ»

«Монако» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Монако
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