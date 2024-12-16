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  • «Динамо» Киев – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2024

«Динамо» Киев – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2024

16 декабря 2024, 12:50
Динамо К
16.12.2024, понедельник, 14:00
Украина. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Верес
23' В. Ванат
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
77
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
15
Максим Дячук
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Верес
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Cheche Danyil
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
8
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
77
Владислав Шарай
ЛВ
27
Георгий Куция
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
4-1-2-2-1
77
Бущан
2
Вивчаренко
4
Попов
15
Дячук
18
Тымчик
91
Михайленко
29
Буяльский
8
Пихаленок
22
Кабаев
9
Волошин
11
Ванат
4-2-1-1-2
23
17
Протасевич
33
Гончаренко
3
Вовченко
5
Шевченко
7
Степанюк
29
Кучеров
8
Кльоц
11
Дахновский
99
Кампос
89
Гайдучик
18
Тымчик
20
Караваев
20
Караваев
18
Тымчик
29
Буяльский
15
Рубчинский
15
Рубчинский
29
Буяльский
8
Пихаленок
18
Андриевский
18
Андриевский
8
Пихаленок
89
Гайдучик
8
8
89
Гайдучик
11
Дахновский
77
Шарай
77
Шарай
11
Дахновский
99
Кампос
90
90
99
Кампос
Остались в запасе
Динамо К
Верес
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Cheche Danyil
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
2
Максим Смиян
АП
27
Георгий Куция
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Cheche Danyil
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
2
Максим Смиян
АП
27
Георгий Куция
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Динамо К - Верес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Вереса», 2-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «Верес»

«Динамо» Киев – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Верес Динамо К
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