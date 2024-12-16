16.12.2024, понедельник, 14:00
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Украина. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-1-2-2-1
77
Бущан
2
Вивчаренко
4
Попов
15
Дячук
18
Тымчик
91
Михайленко
29
Буяльский
8
Пихаленок
22
Кабаев
9
Волошин
11
Ванат
4-2-1-1-2
23
17
Протасевич
33
Гончаренко
3
Вовченко
5
Шевченко
7
Степанюк
29
Кучеров
8
Кльоц
11
Дахновский
99
Кампос
89
Гайдучик
18
Тымчик
20
Караваев
20
Караваев
18
Тымчик
29
Буяльский
15
Рубчинский
15
Рубчинский
29
Буяльский
8
Пихаленок
18
Андриевский
18
Андриевский
8
Пихаленок
89
Гайдучик
8
8
89
Гайдучик
11
Дахновский
77
Шарай
77
Шарай
11
Дахновский
99
Кампос
90
90
99
Кампос
Остались в запасе
Динамо К
Верес
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Cheche Danyil
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
2
Максим Смиян
АП
27
Георгий Куция
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Cheche Danyil
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
2
Максим Смиян
АП
27
Георгий Куция
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Динамо К - Верес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Вереса», 2-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря 2024 в 14:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»