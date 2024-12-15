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  • «РБ Лейпциг» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

15 декабря 2024, 20:20
РБ Лейпциг
15.12.2024, воскресенье, 21:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
19' Б. Шешко 51' Л. Опенда
40' Н. Браун
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
6
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
6
Николас Зайвальд
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
20
Антонио Нуса
ЛВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Айнтрахт
35
Кевин Трапп
(К) ВР
18
Натаниэль Браун
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
18
Махмуд Дауд
ЦП
16
Хуго Ларссон
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
31
Faik Sakar
ЦП
39
Нуха Джатта
АП
9
Андре Силва
ЦФ
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
25
Нильс Нкунку
ЛЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
17
Эйе Скири
ОП
10
Фарез Шаиби
ЦП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
19
Жан Бахоя
АП
31
Игор Матанович
ЦФ
3-3-2-2
26
Вандевордт
6
Гертрейда
4
Орбан
39
Хенрикс
6
Зайвальд
4
Шлагер
44
Кампль
20
Нуса
14
Баумгартнер
17
Опенда
30
Шешко
4-2-2-2
35
Трапп
5
Кристенсен
4
Кох
3
Теате
18
Браун
18
Дауд
16
Ларссон
22
Экитике
7
Кнауфф
42
Узун
22
Мармуш
4
Шлагер
16
Клостерманн
16
Клостерманн
4
Шлагер
44
Кампль
5
Битшиабу
5
Битшиабу
44
Кампль
17
Опенда
9
Силва
9
Силва
17
Опенда
18
Браун
25
Нкунку
25
Нкунку
18
Браун
42
Узун
10
Шаиби
10
Шаиби
42
Узун
18
Дауд
6
Хойлунд
6
Хойлунд
18
Дауд
7
Кнауфф
19
Бахоя
19
Бахоя
7
Кнауфф
22
Экитике
31
Матанович
31
Матанович
22
Экитике
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Айнтрахт
1
Петер Гулачи
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
31
Faik Sakar
ЦП
39
Нуха Джатта
АП
Главный тренер
Марко Розе
40
Кауа Сантос
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
17
Эйе Скири
ОП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
1
Петер Гулачи
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
31
Faik Sakar
ЦП
39
Нуха Джатта
АП
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
17
Эйе Скири
ОП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча РБ Лейпциг - Айнтрахт
1
3
Всего ударов по воротам
19
16
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
15
10
Офсайды
5
3
Количество передач
405
522
Сейвы
2
7
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.54
0.82

Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Айнтрахта», 14-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Айнтрахт»

«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Айнтрахт РБ Лейпциг
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