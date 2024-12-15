15.12.2024, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 15 тур
Франция. Лига 1, 15 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Гавр
Гавр
3-3-2-1
16
Десма
4
Льорис
6
Юте-Кинкуэ
32
Пембеле
21
Опери
94
Туре
77
Него
28
Таргаллин
14
Ндиайе
9
Нгура
3-2-3-2
1
Петрович
22
Дуэ
6
Дукуре
2
Сарр
21
Диарра
17
Сантос
14
Себа
11
Нанаси
19
Морейра
29
Баква
10
Эмега
94
Туре
8
Кехта
8
Кехта
94
Туре
77
Него
24
Айю
24
Айю
77
Него
18
Зуауи
11
Сабби
11
Сабби
18
Зуауи
9
Нгура
21
Грандсир
21
Грандсир
9
Нгура
14
Ндиайе
77
Жужу
77
Жужу
14
Ндиайе
14
Себа
23
Соболь
23
Соболь
14
Себа
11
Нанаси
6
Дьонг
6
Дьонг
11
Нанаси
29
Баква
42
Уаттара
42
Уаттара
29
Баква
10
Эмега
9
Мара
9
Мара
10
Эмега
Остались в запасе
Гавр
Страсбур
16
Матье Горжелен
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
46
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
4
Абакар Силла
ЦЗ
18
Жуниор Мванга
ЦЗ
26
Марвин Сенайя
ПЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
46
Ильес Хаусни
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
4
Абакар Силла
ЦЗ
18
Жуниор Мванга
ЦЗ
26
Марвин Сенайя
ПЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Лайам Росеньор
Статистика матча Гавр - Страсбур
1
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
7
Офсайды
3
3
Количество передач
568
470
Сейвы
2
1
Точность передач %
90
87
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.93
0.92
Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Страсбура», 15-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Страсбур»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»