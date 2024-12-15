15.12.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 17 тур
Испания. Примера, 17 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
4-1-1-2-2
1
Жуниор
23
Кардона
39
Альбиоль
2
Байи
17
Фемения
26
Гуйе
10
Парехо
15
Баэна
10
Пино
22
Перес
7
Морено
4-2-2-2
13
Вьейтес
17
Сабали
5
Бартра
3
Льоренте
15
Перро
6
Альтимира
5
Кардозо
11
Ло Чельсо
10
Эз Абде
9
Роке
9
Авила
2
Байи
24
Бернат
24
Бернат
2
Байи
26
Гуйе
11
Барри
11
Барри
26
Гуйе
10
Пино
33
Кабанес
33
Кабанес
10
Пино
6
Альтимира
4
Натан
4
Натан
6
Альтимира
11
Ло Чельсо
22
Иско
22
Иско
11
Ло Чельсо
9
Роке
38
Диао
38
Диао
9
Роке
10
Эз Абде
24
Руйбаль
24
Руйбаль
10
Эз Абде
Остались в запасе
Вильярреал
Бетис
31
Rubén Gómez Peris
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
28
T. Ojeda
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Адриан
ВР
41
Ману Гонсалес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
46
Матео Флорес
ЦП
18
Икер Лосада
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
17
Хесус Родригес
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
31
Rubén Gómez Peris
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
28
T. Ojeda
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
41
Ману Гонсалес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
46
Матео Флорес
ЦП
18
Икер Лосада
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
17
Хесус Родригес
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Вильярреал - Бетис
5
1
5
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
5
Угловые удары
5
5
Нарушения
19
10
Офсайды
3
0
Количество передач
534
342
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.01
0.6
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Бетиса», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Бетис»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»