14.12.2024, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 16 тур
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Удинезе
Удинезе
3-3-2-1-1
90
Сава
31
Кристенсен
15
Бийол
17
Джаннетти
33
Земура
16
Карлстрем
19
Эхизибуе
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
10
Товен
20
Лукка
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
4
Буонджорно
16
Оливера
99
Ангисса
68
Лоботка
4
Мактоминей
21
Политано
7
Нерес
9
Лукаку
19
Эхизибуе
11
Камара
11
Камара
19
Эхизибуе
32
Эккеленкамп
25
Абанква
25
Абанква
32
Эккеленкамп
4
Ловрич
14
Атта
14
Атта
4
Ловрич
33
Земура
18
Модешту
18
Модешту
33
Земура
17
Джаннетти
49
49
17
Джаннетти
68
Лоботка
6
Гилмор
6
Гилмор
68
Лоботка
21
Политано
16
Нгонг
16
Нгонг
21
Политано
7
Нерес
18
Распадори
18
Распадори
7
Нерес
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
Остались в запасе
Удинезе
Наполи
66
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
10
Алексис Санчес
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
5
Жуан
ЦЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
7
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
66
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
10
Алексис Санчес
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
5
Жуан
ЦЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
7
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Удинезе - Наполи
1
1
Всего ударов по воротам
7
17
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
9
Нарушения
14
8
Офсайды
0
2
Количество передач
245
570
Сейвы
3
2
Точность передач %
69
89
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
15
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.34
2.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Наполи», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»