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  • «Удинезе» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

«Удинезе» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

14 декабря 2024, 18:50
Удинезе
14.12.2024, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 3
Завершен
Наполи
22' Ф. Товен
50' Р. Лукаку 76' Л. Джаннетти (АГ) 81' Ф. Ангисса
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
90
Рэзван Сава
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
19
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
10
Флориан Товен
(К) ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Удинезе
66
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
25
Джеймс Абанква
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
14
Артюр Атта
ОП
10
Алексис Санчес
ЦФ
18
Руй Модешту
ЦФ
49
Iker Bravo
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
5
Жуан
ЦЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
3-3-2-1-1
90
Сава
31
Кристенсен
15
Бийол
17
Джаннетти
33
Земура
16
Карлстрем
19
Эхизибуе
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
10
Товен
20
Лукка
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
4
Буонджорно
16
Оливера
99
Ангисса
68
Лоботка
4
Мактоминей
21
Политано
7
Нерес
9
Лукаку
19
Эхизибуе
11
Камара
11
Камара
19
Эхизибуе
32
Эккеленкамп
25
Абанква
25
Абанква
32
Эккеленкамп
4
Ловрич
14
Атта
14
Атта
4
Ловрич
33
Земура
18
Модешту
18
Модешту
33
Земура
17
Джаннетти
49
49
17
Джаннетти
68
Лоботка
6
Гилмор
6
Гилмор
68
Лоботка
21
Политано
16
Нгонг
16
Нгонг
21
Политано
7
Нерес
18
Распадори
18
Распадори
7
Нерес
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
Остались в запасе
Удинезе
Наполи
66
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
10
Алексис Санчес
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
5
Жуан
ЦЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
7
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
66
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
10
Алексис Санчес
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
5
Жуан
ЦЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
7
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Удинезе - Наполи
1
1
Всего ударов по воротам
7
17
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
9
Нарушения
14
8
Офсайды
0
2
Количество передач
245
570
Сейвы
3
2
Точность передач %
69
89
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
15
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.34
2.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Наполи», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Наполи»

«Удинезе» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Удинезе
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