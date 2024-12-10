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  • «Шахтер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2024

«Шахтер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2024

10 декабря 2024, 21:50
Шахтер
10.12.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
1 : 5
Завершен
Бавария
5' Кевин
11' К. Лаймер 45' Т. Мюллер 70' М. Олисе (П) 87' Д. Мусиала 90+3' М. Олисе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
(К) ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
21
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
22
Кевин
ЛВ
22
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Бавария
41
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
19
Лерой Сане
ПВ
11
Майкл Олисе
ПВ
13
Томас Мюллер
(К) ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Педриньо
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Бавария
1
Макс Шмитт
ВР
48
Леон Кланац
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
3
Эрик Дайер
ЦЗ
93
Саша Боэ
ПЗ
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
5
Александар Павлович
ОП
17
Нестори Иранкунда
ЛВ
22
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
4-1-3-2
31
Ризнык
18
Грам
22
Матвиенко
5
Бондарь
26
Конопля
6
Гомес
22
Кевин
10
Судаков
22
Зубков
14
Сикан
21
Бондаренко
3-1-2-3-1
41
Перец
4
Мин-Джэ
4
Упамекано
22
Геррейру
6
Киммих
8
Горецка
20
Лаймер
11
Олисе
10
Мусиала
19
Сане
13
Мюллер
21
Бондаренко
10
Педриньо
10
Педриньо
21
Бондаренко
6
Гомес
8
Крыськив
8
Крыськив
6
Гомес
22
Кевин
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
22
Кевин
14
Сикан
2
Траоре
2
Траоре
14
Сикан
20
Лаймер
39
Азну
39
Азну
20
Лаймер
4
Мин-Джэ
3
Дайер
3
Дайер
4
Мин-Джэ
22
Геррейру
93
Боэ
93
Боэ
22
Геррейру
13
Мюллер
22
Ибрагимович
22
Ибрагимович
13
Мюллер
19
Сане
11
Тель
11
Тель
19
Сане
Остались в запасе
Шахтер
Бавария
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
1
Макс Шмитт
ВР
48
Леон Кланац
ВР
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
5
Александар Павлович
ОП
17
Нестори Иранкунда
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
1
Макс Шмитт
ВР
48
Леон Кланац
ВР
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
5
Александар Павлович
ОП
17
Нестори Иранкунда
ЛВ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Шахтер - Бавария
2
2
Всего ударов по воротам
12
21
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
16
10
Офсайды
0
2
Количество передач
309
595
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
87
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.34
3.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Бавария», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Бавария»

«Шахтер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Бавария Шахтер
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