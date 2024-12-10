10.12.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
1 : 5
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-1-3-2
31
Ризнык
18
Грам
22
Матвиенко
5
Бондарь
26
Конопля
6
Гомес
22
Кевин
10
Судаков
22
Зубков
14
Сикан
21
Бондаренко
3-1-2-3-1
41
Перец
4
Мин-Джэ
4
Упамекано
22
Геррейру
6
Киммих
8
Горецка
20
Лаймер
11
Олисе
10
Мусиала
19
Сане
13
Мюллер
21
Бондаренко
10
Педриньо
10
Педриньо
21
Бондаренко
6
Гомес
8
Крыськив
8
Крыськив
6
Гомес
22
Кевин
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
22
Кевин
14
Сикан
2
Траоре
2
Траоре
14
Сикан
20
Лаймер
39
Азну
39
Азну
20
Лаймер
4
Мин-Джэ
3
Дайер
3
Дайер
4
Мин-Джэ
22
Геррейру
93
Боэ
93
Боэ
22
Геррейру
13
Мюллер
22
Ибрагимович
22
Ибрагимович
13
Мюллер
19
Сане
11
Тель
11
Тель
19
Сане
Остались в запасе
Шахтер
Бавария
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
1
Макс Шмитт
ВР
48
Леон Кланац
ВР
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
5
Александар Павлович
ОП
17
Нестори Иранкунда
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
1
Макс Шмитт
ВР
48
Леон Кланац
ВР
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
5
Александар Павлович
ОП
17
Нестори Иранкунда
ЛВ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Шахтер - Бавария
2
2
Всего ударов по воротам
12
21
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
16
10
Офсайды
0
2
Количество передач
309
595
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
87
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.34
3.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Бавария», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»