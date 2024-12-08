Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Челси», 15-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Челси»