08.12.2024, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Англия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 4
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
4-2-3-1
17
Форстер
13
Удогие
13
Ромеро
15
ван де Вен
12
Порро
8
Биссума
29
Сарр
11
Джонсон
7
Сон
21
Кулушевски
19
Соланке
3-3-3-1
1
Санчес
5
Бадьяшиль
6
Колуилл
24
Кукурелья
23
Кайседо
45
Лавиа
24
Фернандес
11
Джексон
10
Палмер
18
Нету
19
Санчо
13
Ромеро
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
13
Ромеро
8
Биссума
15
Бергвалл
15
Бергвалл
8
Биссума
21
Кулушевски
10
Мэддисон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
15
ван де Вен
14
Грей
14
Грей
15
ван де Вен
11
Джонсон
11
Вернер
11
Вернер
11
Джонсон
45
Лавиа
27
Густо
27
Густо
45
Лавиа
24
Кукурелья
13
Вейга
13
Вейга
24
Кукурелья
18
Нету
20
Мадуэке
20
Мадуэке
18
Нету
10
Палмер
11
Феликс
11
Феликс
10
Палмер
11
Джексон
18
Нкунку
18
Нкунку
11
Джексон
Остались в запасе
Тоттенхэм
Челси
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
27
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
12
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
4
Аксель Дисаси
ЦЗ
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
27
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Остались в запасе
12
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
4
Аксель Дисаси
ЦЗ
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Тоттенхэм - Челси
2
3
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
10
Нарушения
17
11
Офсайды
3
2
Количество передач
310
513
Сейвы
4
2
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
11
12
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.64
2.81
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Челси», 15-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»