07.12.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
23
Чалоба
26
Лакруа
6
Гехи
3
Митчелл
2
Муньос
19
Хьюз
16
Лерма
10
Эзе
18
Сарр
14
Матета
4-2-3-1
1
Ортега
2
Уокер
3
Диаш
4
Гвардиол
82
Льюис
27
Нуньес
20
Гюндоган
26
Савиньо
10
Силва
7
Де Брюйне
9
Холанд
10
Эзе
55
Девенни
55
Девенни
10
Эзе
18
Сарр
9
Нкетиа
9
Нкетиа
18
Сарр
7
Де Брюйне
18
Грилиш
18
Грилиш
7
Де Брюйне
26
Савиньо
11
Доку
11
Доку
26
Савиньо
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
30
Мэтт Тернер
ВР
3
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
15
Даичи Камада
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
33
Скотт Карсон
ВР
31
Эдерсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
3
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
15
Даичи Камада
АП
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
31
Эдерсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Сити
1
1
1
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
8
Нарушения
4
10
Офсайды
3
2
Количество передач
323
709
Сейвы
2
1
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.33
1.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «Манчестер Сити», 15-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»