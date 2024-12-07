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  • «Спартак» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

«Спартак» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

7 декабря 2024, 12:50
Спартак
07.12.2024, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Нижний Новгород
53' Т. Бонгонда 62' М. Угальде 64' Э. Барко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Маркиньос
ЛВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
29
Лука Тичич
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
45
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
28
Хесус Медина
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
52
Артем Чистяков
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
80
Зе Турбо
ЦФ
4-2-3-1
98
Максименко
2
Рябчук
4
Дуарте
6
Бабич
97
Денисов
18
Умяров
35
Мартинс
10
Маркиньос
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
3-3-1-2-1
30
Медведев
24
Гоцук
3
Ведерников
25
Карич
15
Эктов
5
Трошечкин
19
Шнапцев
29
Тичич
17
Карапузов
19
Ермаков
45
Ожегович
2
Рябчук
91
Мангаш
91
Мангаш
2
Рябчук
6
Бабич
23
Чернов
23
Чернов
6
Бабич
35
Мартинс
25
Пруцев
25
Пруцев
35
Мартинс
10
Бонгонда
28
Медина
28
Медина
10
Бонгонда
9
Угальде
11
Николсон
11
Николсон
9
Угальде
19
Шнапцев
52
Чистяков
52
Чистяков
19
Шнапцев
5
Трошечкин
10
Мухин
10
Мухин
5
Трошечкин
17
Карапузов
80
Царукян
80
Царукян
17
Карапузов
45
Ожегович
80
Зе Турбо
80
Зе Турбо
45
Ожегович
Остались в запасе
Спартак
Нижний Новгород
56
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
87
Кирилл Боженов
ПЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
87
Кирилл Боженов
ПЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Спартак - Нижний Новгород
2
Всего ударов по воротам
24
2
Удары в створ
11
0
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
4
Нарушения
11
13
Офсайды
2
1
Количество передач
615
226
Сейвы
0
8
Точность передач %
87
65
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
18
1
Удары из-за пределов штрафной
6
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Пари НН», 18-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак»«Пари НН»

«Спартак» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Спартак
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