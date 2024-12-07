07.12.2024, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Россия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
4-2-3-1
98
Максименко
2
Рябчук
4
Дуарте
6
Бабич
97
Денисов
18
Умяров
35
Мартинс
10
Маркиньос
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
3-3-1-2-1
30
Медведев
24
Гоцук
3
Ведерников
25
Карич
15
Эктов
5
Трошечкин
19
Шнапцев
29
Тичич
17
Карапузов
19
Ермаков
45
Ожегович
2
Рябчук
91
Мангаш
91
Мангаш
2
Рябчук
6
Бабич
23
Чернов
23
Чернов
6
Бабич
35
Мартинс
25
Пруцев
25
Пруцев
35
Мартинс
10
Бонгонда
28
Медина
28
Медина
10
Бонгонда
9
Угальде
11
Николсон
11
Николсон
9
Угальде
19
Шнапцев
52
Чистяков
52
Чистяков
19
Шнапцев
5
Трошечкин
10
Мухин
10
Мухин
5
Трошечкин
17
Карапузов
80
Царукян
80
Царукян
17
Карапузов
45
Ожегович
80
Зе Турбо
80
Зе Турбо
45
Ожегович
Остались в запасе
Спартак
Нижний Новгород
56
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
87
Кирилл Боженов
ПЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
87
Кирилл Боженов
ПЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Спартак - Нижний Новгород
2
Всего ударов по воротам
24
2
Удары в створ
11
0
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
4
Нарушения
11
13
Офсайды
2
1
Количество передач
615
226
Сейвы
0
8
Точность передач %
87
65
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
18
1
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Пари НН», 18-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»