В «Ростове» оценили решение CAS по делу Норманна

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Матиаса Норманна.

В августе 2023 года футболист сбежал из России.

ФИФА обязала его компенсировать ростовчанам 2,9 миллиона евро.

Полузащитник «Аль-Раеда» попытался оспорить это решение в CAS, но суд встал на сторону клуба.

«Мы не смогли договориться с Норманном и его представителями, поэтому обратились в суд.

Это решение очень важно для российских клубов. Точных сроков получения средств назвать не могу, всe будет в соответствии с регламентом», – сказал Рыскин.