В «Ростове» оценили решение CAS по делу Норманна

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Матиаса Норманна.
- В августе 2023 года футболист сбежал из России.
- ФИФА обязала его компенсировать ростовчанам 2,9 миллиона евро.
- Полузащитник «Аль-Раеда» попытался оспорить это решение в CAS, но суд встал на сторону клуба.
«Мы не смогли договориться с Норманном и его представителями, поэтому обратились в суд.
Это решение очень важно для российских клубов. Точных сроков получения средств назвать не могу, всe будет в соответствии с регламентом», – сказал Рыскин.
Источник: «Чемпионат»