«Ростов» выиграл дело у сбежавшего Норманна: подробности

«Ростов» сообщил о завершении рассмотрения апелляции на решение суда ФИФА в деле Матиаса Норманна.

В августе 2023 года футболист сбежал из России.

ФИФА обязала его компенсировать ростовчанам 2,9 миллиона евро.

Полузащитник «Аль-Раеда» попытался оспорить это решение в CAS.

«31 марта Спортивный арбитражный суд Лозанны в качестве апелляционной инстанции подтвердил вынесенное ранее решение Футбольного трибунала ФИФА и признал футболиста Норманна виновным в расторжении контракта с ФК «Ростов», обязав игрока и его новый клуб выплатить компенсацию.

Суд отклонил апелляции футболиста и ФК «Аль-Раед» в полном объеме. Тем самым, в пользу российского клуба вынесено объективное и обоснованное решение, препятствующее футболистам досрочно расторгать контракты в одностороннем порядке», – говорится в официальном заявлении «Ростова».