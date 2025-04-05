Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

В «Баварии» объяснили непродление Мюллера

Сегодня, 12:07

Директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал непродление контракта с форвардом Томасом Мюллером. Игрок уйдет летом.

«По понятным причинам это решение далось нам нелегко.

Ключевым фактором в итоге стало планирование состава команды, в котором мы делаем акцент на будущем», – сказал Эберль.

  • Мюллер всю карьеру провел в «Баварии», отыграв более 700 матчей.
  • Он входит в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Бундеслиги.
  • 35-летний Мюллер в системе «Баварии» с 2000 года.

Еще по теме:
Мюллер объявил об уходе из «Баварии» после 25 лет в клубе 2
Сборная лучших футболистов в истории по версии Швайнштайгера 7
В Германии сообщили, куда может перейти Мюллер после «Баварии»
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
Германия. Бундеслига Бавария Мюллер Томас
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Сжечь, нахер!»: стало известно, как Мутко отреагировал на знаменитые 1:7 «Зенита» от «Динамо»
13:05
ВидеоСобослаи не понравилась его статуя: «Похожа на мою задницу, вывернутую наизнанку»
12:21
1
В «Баварии» объяснили непродление Мюллера
12:07
Оскорбленные Дзюбой журналисты ответили Артему
11:23
12
Мюллер объявил об уходе из «Баварии» после 25 лет в клубе
11:07
2
ФотоРеакция «Динамо» на рекорд Овечкина
11:01
1
ВидеоРоман Ротенберг повторил жест Аршавина после победы СКА в плей-офф КХЛ
10:29
3
Фото«Спартак» поехал на матч с «Ростовом» на поезде
10:08
11
Аршавин присутствовал на матче, где Овечкин догнал Гретцки
09:49
3
Директор «Пари НН» отреагировал на 4 поражения подряд
09:29
2
Все новости
Все новости
Самый дорогой игрок «Баварии» пропустит первый четвертьфинал ЛЧ с «Интером»
01:23
1
Бундеслига. «Бавария» в большинстве обыграла «Аугсбург» (3:1) и оторвалась от «Байера» на 9 очков
Вчера, 23:29
Сборная лучших футболистов в истории по версии Швайнштайгера
Вчера, 20:53
7
Хуммельс прокомментировал завершение карьеры
Вчера, 19:55
Чемпион мира Хуммельс объявил о завершении карьеры
Вчера, 18:54
2
«Бавария» рассматривает трех кандидатов на пост спортивного директора
2 апреля
1
В Германии сообщили, куда может перейти Мюллер после «Баварии»
31 марта
Бундеслига. «Бавария» победила «Санкт-Паули» (3:2) благодаря дублю Сане
29 марта
Мюллер покинет «Баварию» после 25 лет в клубе
29 марта
4
Хаби Алонсо прокомментировал слухи, что он может отказать «Реалу» и остаться в «Байере»
27 марта
1
Названы самые высокооплачиваемые тренеры Бундеслиги
27 марта
Составлен рейтинг топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Бундеслиги
27 марта
1
Тренера сборной Канады обвинили в разрыве крестов у Дэвиса: «Он оказывал давление»
27 марта
Okko купил права на показ Бундеслиги после отказа «Матч ТВ»
26 марта
6
«Матч ТВ» летом откажется от показа Бундеслиги
26 марта
2
«Бавария» лишилась двух основных защитников во время паузы на матчи сборных
26 марта
Защитник «Баварии» порвал крестообразные связки и досрочно завершил сезон
26 марта
2
Кейн недоволен безразличностью к его голевым показателям
22 марта
«Бавария» нашла дублера для Кейна
22 марта
Хаби Алонсо может остаться в «Байере», несмотря на интерес «Реала»
21 марта
В Германии ограбили дом экс-динамовца Кураньи
19 марта
1
Зимний новичок «Байера» выбыл до конца сезона
19 марта
Бундеслига. «Бавария» сыграла винчью с «Унионом» в гостях (1:1)
15 марта
1
Фото«Бавария» продлила контракт с Киммихом
13 марта
2
Игрок «Байера» хочет перейти в «Реал» или «Барселону»
11 марта
1
Бундеслига. «Бавария», «Байер» и «Боруссия» синхронно потерпели домашние поражения
8 марта
В «Баварии» приняли решение по Салаху и ван Дейку
7 марта
«Бавария» выбирает между двумя нападающими
7 марта
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 