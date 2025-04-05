В «Баварии» объяснили непродление Мюллера

Директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал непродление контракта с форвардом Томасом Мюллером. Игрок уйдет летом.
«По понятным причинам это решение далось нам нелегко.
Ключевым фактором в итоге стало планирование состава команды, в котором мы делаем акцент на будущем», – сказал Эберль.
- Мюллер всю карьеру провел в «Баварии», отыграв более 700 матчей.
- Он входит в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Бундеслиги.
- 35-летний Мюллер в системе «Баварии» с 2000 года.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо