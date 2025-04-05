В «Баварии» объяснили непродление Мюллера

Директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал непродление контракта с форвардом Томасом Мюллером. Игрок уйдет летом.

«По понятным причинам это решение далось нам нелегко.

Ключевым фактором в итоге стало планирование состава команды, в котором мы делаем акцент на будущем», – сказал Эберль.