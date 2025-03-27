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Составлен рейтинг топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Бундеслиги

Сегодня, 08:58
1

Газета L’Equipe опубликовала рейтинг футболистов с самыми высокими зарплатами в чемпионате Германии. Первую строчку по суммам заработка в месяц разделили нападающий «Баварии» Гарри Кейн и полузащитник мюнхенского клуба Джамал Мусиала.

Топ-5 самых высокооплачиваемых Бундеслиги (суммы указаны до уплаты налогов):

1-2. Гарри Кейн («Бавария») – 2,1 млн евро;

1-2. Джамал Мусиала («Бавария») – 2,1 млн евро;

3-4. Мануэль Нойер («Бавария») – 1,66 млн евро;

3-4. Томас Мюллер («Бавария») – 1,66 млн евро;

5. Кингсли Коман («Бавария») – 1,42 млн евро.

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Источник: L'Equipe
Германия. Бундеслига Бавария Нойер Мануэль Мюллер Томас Кейн Гарри Коман Кингсли Мусиала Джамал
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Комментарии (1)
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Skull_Boy
1743056983
Там специально для идиотов написано В МЕСЯЦ и хватит уже копировать все с белоруской желтянки
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