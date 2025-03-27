Составлен рейтинг топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Бундеслиги

Газета L’Equipe опубликовала рейтинг футболистов с самыми высокими зарплатами в чемпионате Германии. Первую строчку по суммам заработка в месяц разделили нападающий «Баварии» Гарри Кейн и полузащитник мюнхенского клуба Джамал Мусиала.

Топ-5 самых высокооплачиваемых Бундеслиги (суммы указаны до уплаты налогов):

1-2. Гарри Кейн («Бавария») – 2,1 млн евро;

1-2. Джамал Мусиала («Бавария») – 2,1 млн евро;

3-4. Мануэль Нойер («Бавария») – 1,66 млн евро;

3-4. Томас Мюллер («Бавария») – 1,66 млн евро;

5. Кингсли Коман («Бавария») – 1,42 млн евро.