Составлен рейтинг топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Бундеслиги

Газета L’Equipe опубликовала рейтинг футболистов с самыми высокими зарплатами в чемпионате Германии. Первую строчку по суммам заработка в месяц разделили нападающий «Баварии» Гарри Кейн и полузащитник мюнхенского клуба Джамал Мусиала.
Топ-5 самых высокооплачиваемых Бундеслиги (суммы указаны до уплаты налогов):
1-2. Гарри Кейн («Бавария») – 2,1 млн евро;
1-2. Джамал Мусиала («Бавария») – 2,1 млн евро;
3-4. Мануэль Нойер («Бавария») – 1,66 млн евро;
3-4. Томас Мюллер («Бавария») – 1,66 млн евро;
5. Кингсли Коман («Бавария») – 1,42 млн евро.
Источник: L'Equipe