В субботу, 5 апреля 2025 года, в 13:00 состоится матч 23-го тура российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Рубином». Игра пройдет в Самаре.

«Крылья Советов»

Команда занимает 11-е место в таблице, набрав 22 очка после 22 туров. Статистика: 6 побед, 4 ничьих, 12 поражений. Разница мячей: -12 (25 забито, 37 пропущено). Последние три матча:

«Рубин»

Клуб находится на 8-м месте, имея 32 очка после 22 матчей. Статистика: 9 побед, 5 ничьих, 8 поражений. Разница мячей: -4 (29 забито, 33 пропущено). Последние три матча:

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Рубин»

«Крылья Советов» чередуют успешные и неудачные матчи, а их последняя крупная победа над «Локомотивом» говорит о хорошем атакующем потенциале. «Рубин» нестабилен, проиграв три из пяти последних игр. В личных встречах у команд равные шансы, но самарцы играют дома и могут воспользоваться этим преимуществом.

Предположим, что «Крылья Советов» не проиграют.

Наш прогноз – победа «Крыльев Советов» или ничья (1Х) – коэффициент 1.18.

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