Директор «Крыльев» поблагодарил команду после упущенной победы над «Рубином»

Роберт Тер-Абрамян, генеральный директор «Крыльев Советов», прокомментировал исход матча 23-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

Самарцы упустили победу на 88-й минуте, пропустив в большинстве с пенальти.

«Ничья!

Да, обидно, да, не набрали три очка, но за настрой и самоотдачу спасибо Команде!

Мы все вместе бьемся до последней минуты. Поэтому прошу и вас: не уходите с трибун даже за три минуты до конца матча!

Поддержка на Стадионе была прекрасна! Особенно когда все трибуны поддерживают Команду в унисон!» – написал Тер-Абрамян.