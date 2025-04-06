Директор «Крыльев» поблагодарил команду после упущенной победы над «Рубином»

Роберт Тер-Абрамян, генеральный директор «Крыльев Советов», прокомментировал исход матча 23-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).
- Самарцы упустили победу на 88-й минуте, пропустив в большинстве с пенальти.
«Ничья!
Да, обидно, да, не набрали три очка, но за настрой и самоотдачу спасибо Команде!
Мы все вместе бьемся до последней минуты. Поэтому прошу и вас: не уходите с трибун даже за три минуты до конца матча!
Поддержка на Стадионе была прекрасна! Особенно когда все трибуны поддерживают Команду в унисон!» – написал Тер-Абрамян.
Источник: телеграм-канал Роберта Тер-Абрамяна