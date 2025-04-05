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  • Осинькин заявил, что большинство помешало «Крыльям» в матче с «Рубином»

Осинькин заявил, что большинство помешало «Крыльям» в матче с «Рубином»

Вчера, 16:08
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался после матча 23-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

  • Самарцы упустили победу в большинстве.
  • Иван Сергеев признан лучшим в матче.
  • «Крылья» остались на 11-м месте.

– Почему не удалось удержать победный счет?

– Во втором тайме было большое давление, до самой концовки, до удаления у «Рубина» практически не было моментов. Наверное, в тот момент мы перешли с игры на удержание счета, это немного повлияло на характер встречи. У нас пропали моменты, контригра, стали только отбиваться. Наверное, плохую службу сослужило удаление. Мы оказались легко раскрыты в случае потери мяча, понадеявшись, что соперника просто не хватит количественно. Мы заслужили победу, были ближе к ней, хотелось бы, чтобы забили этот очень нужный гол, но пока так.

– Было сразу три вынужденные замены, они повлияли на ход игры?

– Это началось с 30‑й минуты, все стыки оказались с травмами. Только мы использовали один слот на замену Ежова, тут же вторая и третья. Поговорили с ребятами, поняли, что они сомневаются, смогут ли продолжать игру. В этот момент в плане инициативы мы начали отдавать матч, потому что до 30‑й минуты с нашей стороны была хорошая игра с позиции силы.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Крылья Советов Осинькин Игорь
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Комментарии (1)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1743859958
Осталось написать жалобу на судью, "зачем он удалил игрока соперника". Это войдет в историю мирового футбола))) Осинькину нужно перерыв взять от футбола, отдохнуть годик, а то какую то околесицу уже несет и результаты нулевые.
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