Мюллер объявил об уходе из «Баварии» после 25 лет в клубе

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер объявил в соцсетях об уходе из клуба летом.
Футболист не будет продлевать контракт.
«Клуб сознательно решил не вести со мной переговоры о новом контракте. Даже если это и не соответствует моим желаниям, но клуб не должен отказываться от своих убеждений. Я уважаю шаг руководства, очевидно, что это для них было нелегко», – написал Мюллер.
- Мюллер всю карьеру провел в «Баварии», отыграв более 700 матчей.
- Он входит в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Бундеслиги.
- 35-летний Мюллер в системе «Баварии» с 2000 года.
Источник: «Бомбардир»