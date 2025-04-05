Мюллер объявил об уходе из «Баварии» после 25 лет в клубе

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер объявил в соцсетях об уходе из клуба летом.

Футболист не будет продлевать контракт.

«Клуб сознательно решил не вести со мной переговоры о новом контракте. Даже если это и не соответствует моим желаниям, но клуб не должен отказываться от своих убеждений. Я уважаю шаг руководства, очевидно, что это для них было нелегко», – написал Мюллер.