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  • Моссаковский вступился за оскорбленных Дзюбой журналистов

Моссаковский вступился за оскорбленных Дзюбой журналистов

Сегодня, 11:58
2

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский вступился за коллег Александра Дорского и Гошу Чернова.

  • Артем Дзюба накануне резко высказался о журналистах. В словах игрока были оскорбления.
  • Дзюбе не понравилось, что Дорский и Чернов пересчитали его голевые передачи, поставив под сомнение официальную цифру.
  • Артем – лучший бомбардир в истории российского футбола.

«С подачи Артема Дзюбы пошла дискуссия о том, как нужно считать голевые передачи. Артему не нравится, как его голевые действия были обсчитаны журналистами Спортсá и СЭкса Дорским и Черновым. Нападающий уверен, что считали плохо и насчитали мало.

Вот, например. Цитирую Артема: «Есть такое в правилах: при ударе моем, например, вратарь отбивает, если тут же в одно касание или в два забивают гол, это как ассист считается. Это во всем мире!»

Выскажусь со своей стороны. Лично мне такая статистика не нужна. И я не хочу, чтобы ей захламлялось медиапространство. Это неточная статистика, и стало быть – вредная.

Нынешний уровень развития технологий дает возможность высчитывать массу самых разнообразных метрик. И делать это довольно точно. Зачем мешать в одну кучу разные метрики? Удар в створ, после которого забили гол на подборе – это не голевая передача. И от того, что где-то это считают за ассист, удар пасом не становится.

Если на острове Кюрасао считают удачным ТТД выкуренную в душе сигарету, это не повод нам здесь считать так же. Хотя у кого-то объем ТТД от этого заметно подрос бы.

Так же и с заработанными пенальти, которые трансфермаркт считает за голевые передачи. В Германии исторически заработанный пенальти, с которого забили прямым ударом – это ассист. Сайт – немецкий. Нам что с того? Есть статистика заработанных пенальти, есть статистика голевых пасов. Это разные метрики. Как только кто-то их пытается объединить в одну, лично для меня эти подсчеты становятся некорректными. То же и с голами, забитыми после отскоков от штанг. Удар в каркас – это не голевая передача.

Ровно по этой причине я никогда не смотрю статистику голевых на трансфермаркте. У них своя традиция подсчета. Мне гораздо ближе то, что пытались подсчитать Дорский и Чернов. Они проделали большой труд, чтобы посчитать именно голевые пасы (а не удары в штанги и вратаря или заработанные пенальти) Лоськова и Дзюбы.

Работа со статистикой не всем интересна, но это въедливый кропотливый труд. Артем про этот труд говорит пренебрежительно:, ставя в пример подсчеты «европейских ребят» из трансфермаркт:

«Они ведут подсчеты. Это же все идет от европейских ребят, это статистика топ-лиг. Не наши, вот эти, сидят на Sports.ru. Одноглазый, один непомнящий, второй невидящий. И они вообще ничего [не понимают]».

Сильно сомневаюсь, что «европейские ребята» заморачивались с отсмотром матчей Лоськова за Ростсельмаш, как это делали Чернов и Дорский. Да и видео игр Дзюбы за «Томь» и «Ростов» они едва ли поднимали для уточнения его цифр. Потому не очень понятно, кому еще было эту статистику верифицировать, кроме как «нашим вот этим».

Дзюба резонно говорит, что не позволит принизить свой «определенный путь». Но и путь уважаемых коллег, считавших Артемову стату, тоже принижать не надо. Одного из них Дзюба назвал непомнящим. Замечу, что для нашего футбола это слово давно исключительно комплиментарно. И Артем об этом должен знать.

Чернову и Дорскому респект за дотошный подход к статистике. Пусть удары остаются ударами, а пасы – пасами. И если вдруг на трансфермаркт почесывание ягодиц решат приравнять к удачному отбору, мы точно будем знать, что с этим делать», – написал Моссаковский.

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Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
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Комментарии (2)
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1743844532
Какое громкое "ку-ка-ре-ку"! Ещё один повыдрючивался...Всего Артёмку процитировал и оппонировал ему.Назначаю тебя официальным историографом Дзюбы.До доклады мне сократи впятеро.
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Arvlad
1743848103
Согласен... Просто нужно различать ассистенцию и "голевую передачу". Как по мне, каждая голевая передача - это ассистенция, но не каждая ассистенция - это голевая передача. Как-то так...
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