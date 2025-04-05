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Мостовой дал прогноз на дерби ЦСКА – «Динамо»

Сегодня, 01:34
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Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

«В этом матче будет или ничья, или победа в один мяч, так как фаворита нет.

То, что у ЦСКА нет поражений весной, ни о чем не говорит. В прошлом туре они с Махачкалой всю игру провели с минимальным счетом и второй забили в концовке, а «Динамо» уверенно разгромило «Оренбург».

Команда Лички хорошо смотрится весной, несмотря на поражение в очной встрече в Кубке. Я думаю, будет равный матч», – заявил Мостовой.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Мостовой Александр
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Комментарии (3)
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biber.ru
1743830314
Согласен, будет равный матч, но победит ЦСКА!
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Александр.Т.
1743831049
Как сказал Саня он всегда прав на 95% , 95% у него сбывается предсказание))
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Борис34684
1743837054
Динамо всегда было для ЦСКА неудобным соперником, да будет удача на стороне армейцев.
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