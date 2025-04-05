Мостовой дал прогноз на дерби ЦСКА – «Динамо»

Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

Московское дерби состоится в воскресенье, 6 апреля, на «ВЭБ Арене».

Начало – в 19:30 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

«В этом матче будет или ничья, или победа в один мяч, так как фаворита нет.

То, что у ЦСКА нет поражений весной, ни о чем не говорит. В прошлом туре они с Махачкалой всю игру провели с минимальным счетом и второй забили в концовке, а «Динамо» уверенно разгромило «Оренбург».

Команда Лички хорошо смотрится весной, несмотря на поражение в очной встрече в Кубке. Я думаю, будет равный матч», – заявил Мостовой.