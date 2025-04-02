Канчельскис оценил перспективы Шалимова в «Факеле»

Андрей Канчельскис высказался о назначении Игоря Шалимова на пост главного тренера «Факела».

– Сможет ли Шалимов спасти «Факел»?

– Поживем‑увидим. Нормальное назначение. Если он согласился, значит все нормально. Спасет или не спасет – посмотрим. Дай бог, чтобы у него все получилось.

Желаю ему только удачи. Опыта у него много. Думаю, должно все получиться, но не могу оценивать, какая ситуация в клубе. Время покажет. Будем ждать, смотреть и переживать за него.