Канчельскис оценил перспективы Шалимова в «Факеле»

Андрей Канчельскис высказался о назначении Игоря Шалимова на пост главного тренера «Факела».
– Сможет ли Шалимов спасти «Факел»?
– Поживем‑увидим. Нормальное назначение. Если он согласился, значит все нормально. Спасет или не спасет – посмотрим. Дай бог, чтобы у него все получилось.
Желаю ему только удачи. Опыта у него много. Думаю, должно все получиться, но не могу оценивать, какая ситуация в клубе. Время покажет. Будем ждать, смотреть и переживать за него.
- Шалимов сменил в «Факеле» Дмитрия Пятибратова, который покинул тренерский пост после поражения 0:5 от «Краснодара».
- Воронежцы идут на предпоследнем месте в РПЛ после 22 туров. Отставание от зоны переходных матчей – 5 очков.
- Шалимов не тренировал с 2022 года.
Источник: «Матч ТВ»