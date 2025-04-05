Пятибратов извинился перед фанатами «Факела» – после его работы команда опустилась на дно таблицы

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов извинился перед болельщиками.

Тренер подал в отставку неделю назад после матча с «Краснодаром» (1:5).

Сейчас «Факел» в РПЛ идет последним.

Пятибратова сменил Игорь Шалимов.

«Извините, если не получилось. Я работал честно, работал много. Ответственность беру на себя, чтобы не было такого, что тренер ушeл и ищет оправдания. Я отвечал за результат, результата нет, значит, это моя боль, моя вина и мне с этим жить.

Хочу поблагодарить футболистов, потому что они старались. У меня был прекрасный тренерский штаб, персонал, медицинский штаб. Все люди, которые есть в клубе, искренне переживают.

И огромное спасибо болельщикам за ту теплоту, которую они подарили!» – сказал Пятибратов.