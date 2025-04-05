Дзюба связывал свой провал в Турции с русофобией

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба признался, что не понимал отношения к себе в «Адана Демирспоре».

Игрок провел в турецком клубе 2,5 месяца.

Он забил 1 гол в 5 матчах.

После «Адана Демирспора» форвард вернулся в Россию и подписал контракт с «Локомотивом».

– Был такой эпизод в Турции, когда я в «Адану» перешел, меня просто по беспределу не ставят, не ставят, не ставят.

И я уже не понимал. Я к тренеру и так, и сяк, уже всем позвонил – «все супер, ты топ». Я до сих пор не могу понять.

Сидишь, начинаешь копаться, и у тебя две мысли: или это какая-то русофобия, или просто не нравлюсь, не подошел.

Причем в лицо тебе все говорят [что все хорошо], ты сидишь просто разбитый.

– Но контракт зачем-то подписали.

– Ну это ошибка, опять же. Не ошибка – грубо сказано. Это опыт. Ошибка, наверное, неправильное слово, грубое такое.