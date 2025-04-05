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Дзюба связывал свой провал в Турции с русофобией

Сегодня, 00:48
13

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба признался, что не понимал отношения к себе в «Адана Демирспоре».

  • Игрок провел в турецком клубе 2,5 месяца.
  • Он забил 1 гол в 5 матчах.
  • После «Адана Демирспора» форвард вернулся в Россию и подписал контракт с «Локомотивом».

– Был такой эпизод в Турции, когда я в «Адану» перешел, меня просто по беспределу не ставят, не ставят, не ставят.

И я уже не понимал. Я к тренеру и так, и сяк, уже всем позвонил – «все супер, ты топ». Я до сих пор не могу понять.

Сидишь, начинаешь копаться, и у тебя две мысли: или это какая-то русофобия, или просто не нравлюсь, не подошел.

Причем в лицо тебе все говорят [что все хорошо], ты сидишь просто разбитый.

– Но контракт зачем-то подписали.

– Ну это ошибка, опять же. Не ошибка – грубо сказано. Это опыт. Ошибка, наверное, неправильное слово, грубое такое.

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Источник: Hustle Show
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Акрон Адана Демирспор Дзюба Артем
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Комментарии (13)
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феникS
1743804550
Оно канеш -РУСОФОБИЯ. Она повсюду.Даже в Турции.Про Европу и так все знают. Ну и куды бедной Дзюбе податься.Тока в Акрон.Гы гы
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FWSPM
1743808408
надо совсем было быть без мозгов что бы поехать в этот колхоз...пересидел на газовых болотах так надо было уже оставаться в россии
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ZeBolotny
1743810022
Дело не в русофобии, а в том, что в чемпионате Турции совсем другие скорости, за которыми Артём просто не успевает
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Каратель помойников
1743820693
А как же тогда бедный Головин мучается в эуропе,и Сафонов по ходу мазазист) может рукаку просто игрок тку себе,а говорили они что всё нормально,чтобы зюпа не расплакался
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subbotaspartak
1743821020
зюбу там не любили? Удивили...
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PHILADELPHIA 0001
1743830003
Ты ТОП!))
Ответить
FCSpartakM
1743833020
Дзюба, конечно, тот еще перец. Русофобы спецом его подписали в команду, чтобы платить бабки и не ставить. И это не связано с тем, что он грузное тело.
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NewLife
1743837325
Потому что тебе еще надо было расти до уровня Демирспора, это тебе не в РПЛ мутить с админ ресурсом и ангажированным судейством.
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FFR
1743844964
Потому, что ты никому на хрен не нужен, кроме РПЛ.
Ответить
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