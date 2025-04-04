В субботу, 5 апреля 2025 года, в 15:15 состоится матч 23-го тура российской Премьер-лиги между «Факелом» и «Ахматом».
«Факел»
Команда занимает 15-е место в таблице, набрав 14 очков после 22 туров. Статистика: 2 победы, 8 ничьих, 12 поражений. Разница мячей: -23 (11 забито, 34 пропущено). Последние пять матчей:
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30.03.25: «Краснодар» – «Факел» 5:0;
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15.03.25: «Оренбург» – «Факел» 1:0;
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08.03.25: «Факел» – «Зенит» 0:2.
«Ахмат»
Клуб находится на 14-м месте, имея 19 очков после 22 матчей. Статистика: 3 победы, 10 ничьих, 9 поражений. Разница мячей: -15 (20 забито, 35 пропущено). Последние пять матчей:
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30.03.25: «Ахмат» – «Спартак» 0:0;
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15.03.25: «Химки» – «Ахмат» 1:1;
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11.03.25: «Краснодар» – «Ахмат» 1:2.
Прогноз на матч «Факел» – «Ахмат»
Обе команды находятся в зоне вылета и испытывают трудности в атаке. «Факел» проиграл три последних матча, не забив ни одного гола, тогда как «Ахмат» стабильно набирает очки, но редко побеждает. Учитывая слабую форму хозяев и способность гостей играть на результат, логично ожидать, что «Ахмат» не проиграет.
Наш прогноз – победа «Ахмата» или ничья (X2) – коэффициент 1.30.
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