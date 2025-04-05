Оскорбленные Дзюбой журналисты ответили Артему

Артем Дзюба накануне резко высказался о журналистах Александре Дорском и Гоше Чернове. В словах игрока были оскорбления.

Дзюбе не понравилось, что Дорский и Чернов пересчитали его голевые передачи, поставив под сомнение официальную цифру.

«В нашумевшем подкасте Дзюба затронул много тем – в том числе подсчетов по системе «гол+пас».

Один глаз все-таки позволяет попадать пальцами по телефону, так что прокомментирую:

1. Отлично, что у Артема есть фанаты, вписывающиеся за него, готовые тратить свое время, связываться и выяснять. Такие люди достойны большого уважения;

2. Ребятам из Трансфермаркта – тоже уважение, но мы уже поясняли, что нам не очень нравилось в их подходе. Конечно, «нам не нравилось» – вещь субъективная, и Артем вполне может опираться только на данные Трансфермаркта. Но я ни знаю ни одной лиги мира, где они считаются официальными;

3. Правила 6 секунд у нас не было – и в процессе пересчета мы обнаружили, что пропущено достаточно голевых передач на сольные проходы.

Это касается не только Дзюбы, а всех главных ассистентов. У Дзюбы, например, не была подсчитана голевая на Паредеса в матче с «Крыльями» в сезоне-2018/19.

Конечно, мы не можем утверждать, что мы засчитали все такие голевые у всех лучших ассистентов. Просто потому что в подавляющем большинстве случаев они не были проставлены ни в одной базе;

4. Я не верю, что Артем не видел, что количество передач уменьшилось не только у него, поэтому ни о какой предвзятости в подсчете говорить нельзя;

5. Я не думаю, что можно в целом говорить о негативной предвзятости к Артему от меня или Гоши Чернова. Это легко проследить по нашим текстам и во время игры Артема за «Зенит», и сейчас – например, после его бомбардирского рекорда.

Артему – удачи в побитии последнего большого рекорда. Думаю, ни у кого нет сомнений, что он его побьет.

По любым подсчетам», – написал Дорский.

«Артем высказал недовольство, граничащее с оскорблениями нас с Дорским (имена у нас все-таки есть и всегда будут). Но это не так важно. Форма меня волнует меньше содержания.

И вот к содержанию вопросы. Потому что, судя по сказанному, Дзюба не читал наш материал. А просто увидел цифры и удивился тому, что после пересчета его отставание от рекорда Лоськова по гол+пас увеличилось на целую 1 (одну) передачу. Было 266-275, стало 245-255 (на тот момент).

Он вряд ли прочитает и этот пост, но я призываю его изучить материал. И не потому, что он какой-то хороший или интересный. Нет, не нам это оценивать. Но мы там подробно разжевали методологию исследования и объяснили, что изначально не ставили задачу кого-то «принизить». Цель была одной – привести все голевые передачи к общему знаменателю, потому что с начала 1990-х ассисты засчитывали по-разному.

Мы старались все изучить как можно детальнее, но признаем, что наш материал не имеет юридических оснований считаться истиной в последней инстанции. Мы лишь хотели указать на несовершенность подсчетов и были бы рады, если бы РФС/РПЛ/сам Дзюба или Лоськов инициировали еще одно исследование, куда были бы вовлечены люди, у которых есть имена (по версии Артема).

Правила 6 секунд у нас не было. Наоборот, мы добавили несколько передач на сольные проходы разным игрокам, которые раньше не учитывались.

А ассисты после того, как вратарь отразил мяч, мы действительно не считали. Как и голы, которые забиты после попадания в перекладину. Это отсылка к свежему матчу «Акрон» – «Ростов», в котором Transfermarkt засчитал Дзюбе голевую передачу после того, как он с метра попал в перекладину, а на добивании Джаковац сделал счет 2:3 (взгляните на видео и сами решите, можно ли это считать ассистом).

Дзюбе – удачи. Пусть ставит рекорды по всем возможным версиям», – отреагировал Чернов.