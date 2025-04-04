Гончаренко объяснил поражение «Пари НН» от «Оренбурга»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко дал комментарии по итогам проигранного матча 23-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Нижегородцы уступили дома со счетом 1:2.

Видеообзор встречи можно посмотреть здесь.

– Мы потеряли с нашей тройкой Калинский‑Майга‑Тичич весь креатив, а вместе с ним – уверенность, поэтому и такой результат. Мало было конструктива и чего‑то осмысленного.

Мы проиграли много и подборов, и единоборств. Для домашнего матча это вообще нереальная цифра. И еще раз хочу сказать, что игроки, которые связывали игру, отсутствовали.

– Это поражение не может надломить «Пари НН»?

– Сложно сказать, куда уже хуже. После сегодняшнего матча тяжело уже говорить, что мы куда‑то идем.

– Четыре поражения подряд. Как влияет эта серия на команду и лично на вас?

– Оптимизма не добавляет. Очень плохая серия. Команде очень тяжело восстанавливаться из пепла, подводить команду к следующей игре.

Но всегда забывается всe хорошее. Мы помним матчи против «Краснодара» и «Рубина», когда при хорошей игре не взяли очки.

– Но когда проигрываешь прямому конкуренту в борьбе за выживание, это гораздо обиднее, не так ли?

– В нашем случае уже хуже некуда.

– Не стоит ли вопрос о вашей отставке внутри клуба, как сами к этому относитесь?

– Можете спросить у руководства клуба. После игры с эмоциями не нужно подходить к этому (вопросу), нужно подходить к этому на следующий день, более спокойно.