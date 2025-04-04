РПЛ. «Оренбург» на выезде обыграл «Пари НН» (2:1) и покинул последнее место

«Оренбург» одержал гостевую победу в 23-м туре чемпионата России.
Команда Владимира Слишковича выиграла со счетом 2:1 в Нижнем Новгороде.
За оренбуржцев забили Артем Касимов и Брайан Мансилья. Обоим ассистировал Эмирджан Гюрлюк.
В составе «Пари НН» отличился Тиаго Весино с пенальти.
«Оренбург» набрал 14 очков и поднялся на 15-е место в таблице РПЛ, отправив на последнюю строчку «Факел».
«Пари НН» из-за поражения оказался ниже «Ахмата» – на 14-й позиции в зоне стыков.
Россия. РПЛ. 23-й тур
Пари НН (Нижний Новгород) – Оренбург – 1:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Касимов, 24; 0:2 – Мансилья, 45+1; 1:2 – Весино (с пенальти), 45+7.
Удаление: нет – Сахархизан, 90+8.
Источник: «Бомбардир»