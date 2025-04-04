Слишкович прокомментировал победу «Оренбурга» над «Пари НН»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович подвел итоги выигранного матча 23-го тура РПЛ против «Пари НН».

Оренбуржцы победили на выезде со счетом 2:1.

Видеообзор встречи можно посмотреть здесь.

– Может быть, для вас это фантастика. Думаю, все, кроме нашей победы, было бы незаслуженно. В каждом моменте, в желании, сердцем и дисциплиной, тактически и по игре мы были намного лучше соперника.

Когда было нужно, отрабатывали в обороне, очень хорошо исправлялись. Все, что нам соперник сделал, это пенальти, которого я не видел. Не знаю, был ли он.

Жалко, что мы должны еще чуть‑чуть изменить менталитет. Если можешь 3-4-5 забить, то надо забивать.

– Это лучшая игра «Оренбурга» в сезоне?

– К сожалению, нет. Но это первый раз, когда мы получили то, что заслужили. Нам вернулось, иногда так случается, что мяч идет или не идет в ворота. Рад, что сегодня все пошло так, как мы планировали.

– Какой матч был лучше, чем сегодня?

– Например, против «Рубина», против «Крыльев Советов», против «Спартака» в меньшинстве мы создавали моменты, могли сыграть вничью или победить.

Может, вы много наших матчей не смотрели, потому что мы не очень интересны, но мы маленькая команда и очень гордая. Мои ребята молодцы, мы сделаем все, чтобы остаться в РПЛ.

– Команда по‑прежнему борется за выживание? Вас рано списали со счетов?

– Все увидим в конце. Жизнь научила, что нельзя сразу говорить никаких слов. Нужно быть чуть мудрее и умнее в жизни.