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  • Слишкович прокомментировал победу «Оренбурга» над «Пари НН»

Слишкович прокомментировал победу «Оренбурга» над «Пари НН»

Вчера, 22:10
7

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович подвел итоги выигранного матча 23-го тура РПЛ против «Пари НН».

  • Оренбуржцы победили на выезде со счетом 2:1.
  • Видеообзор встречи можно посмотреть здесь.

– Может быть, для вас это фантастика. Думаю, все, кроме нашей победы, было бы незаслуженно. В каждом моменте, в желании, сердцем и дисциплиной, тактически и по игре мы были намного лучше соперника.

Когда было нужно, отрабатывали в обороне, очень хорошо исправлялись. Все, что нам соперник сделал, это пенальти, которого я не видел. Не знаю, был ли он.

Жалко, что мы должны еще чуть‑чуть изменить менталитет. Если можешь 3-4-5 забить, то надо забивать.

– Это лучшая игра «Оренбурга» в сезоне?

– К сожалению, нет. Но это первый раз, когда мы получили то, что заслужили. Нам вернулось, иногда так случается, что мяч идет или не идет в ворота. Рад, что сегодня все пошло так, как мы планировали.

– Какой матч был лучше, чем сегодня?

– Например, против «Рубина», против «Крыльев Советов», против «Спартака» в меньшинстве мы создавали моменты, могли сыграть вничью или победить.

Может, вы много наших матчей не смотрели, потому что мы не очень интересны, но мы маленькая команда и очень гордая. Мои ребята молодцы, мы сделаем все, чтобы остаться в РПЛ.

– Команда по‑прежнему борется за выживание? Вас рано списали со счетов?

– Все увидим в конце. Жизнь научила, что нельзя сразу говорить никаких слов. Нужно быть чуть мудрее и умнее в жизни.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Пари НН Слишкович Владимир
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Комментарии (7)
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1743796605
Выживание маловероятно.
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FWSPM
1743797726
давай лысый жги
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subbotaspartak
1743821571
...Все увидим в конце. Жизнь научила, что нельзя сразу говорить никаких слов... Даже отвечая на вопросы ослов...
Ответить
Константин-Шапкин-google
1743834631
Слишкович не плохой тренер. Возможно мы про него ещё много раз услышим, и будем говорить, что он когда-то мог остаться и работать в Спартаке
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АК 68
1743838485
Послушаем экспертов, как они начнут переобуваться в отношении Оренбурга.
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