В субботу, 5 апреля 2025 года, в 17:30 пройдет матч 23-го тура российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Зенитом». Игра состоится в Москве.

«Локомотив»

Команда занимает 6-е место в таблице, набрав 40 очков после 22 туров. Статистика: 12 побед, 4 ничьих, 6 поражений. Разница мячей: +4 (38 забито, 34 пропущено). Последние три матча:

«Зенит»

Клуб идет вторым в таблице, имея 46 очков после 22 туров. Статистика: 14 побед, 4 ничьих, 4 поражения. Разница мячей: +30 (44 забито, 14 пропущено). Последние три матча:

Прогноз на матч «Локомотив» – «Зенит»

«Зенит» уверенно идет в борьбе за чемпионство и показывает мощную форму в атаке. «Локомотив» после разгрома от «Крыльев Советов» может быть уязвим в обороне. В последних играх между этими командами часто проходит результативный футбол.

Предположим, что петербуржцы продолжат выигрывать и возьмут верх над «Локомотивом».

Наш прогноз – победа «Зенита», коэффициент – 2.10.

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