Реакция Черданцева на рекорд Овечкина

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на достижение Александра Овечкина из «Вашингтона» в НХЛ.

Российский хоккеист догнал Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате НХЛ – 894.

«После сегодняшнего достижения Александра Овечкина в игровых видах спорта, мне кажется, осталась только одна практически не берущаяся высота результативности.

Считать голы за карьеру отдельно взятого футболиста в отдельно взятом чемпионате не интересно. Даже в Лиге чемпионов не интересно. Так как не все, кто забивал в футболе голы, в ней играли. Тот же Пеле, например, про которого так и не будет никогда известно, сколько же он на самом деле забил за карьеру. А как можно проводить сравнения, если отсутствует эталон результативности Короля футбола. Уникальность статистики НХЛ в том, что там действительно подсчитано всe и главное – про всех за всю историю лиги.

Точно так же как досконально известно, сколько мячей забивал лучший бомбардир в финальной части каждого чемпионата мира.

Удивительно, но рекорд Жюста Фонтэна, установленный на ЧМ в 1958(!!!) году – 13 мячей – так ни один великий бомбардир не побил: ни Пеле, ни Марадона, ни Роналду с Месси – никто столько не забивал. Может быть, это некорректное сравнение с хоккейной лигой, но если что-то и осталось недостижимого в бомбардирских соревнованиях в двух самых популярных игровых видах спорта, так это даже не побить, а хотя бы приблизиться к результату Жюста Фонтэна. Хотя и в хоккее казалось, что результат Гретцки невозможно повторить. Оказалось – возможно», – написал Черданцев.