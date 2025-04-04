В субботу, 5 апреля 2025 года, в 19:45 по московскому времени состоится матч 23-го тура между лидером чемпионата «Краснодаром» и клубом из середины таблицы – «Акроном».

«Краснодар»

Клуб уверенно лидирует в Премьер-лиге с 49 очками после 22 туров. Статистика: 14 побед, 7 ничьих, 1 поражение. Разница мячей: +31 (44 забито, 13 пропущено). Команда не проигрывает с ноября 2024 года. Последние три матча:

«Акрон»

Команда занимает 9-е место с 25 очками. Статистика: 7 побед, 4 ничьих, 11 поражений. Разница мячей: -13 (28 забито, 41 пропущено). В последних играх «Акрон» сражается с лидерами, но уступает. Последние три матча:

Прогноз на матч «Краснодар» – «Акрон»

«Краснодар» находится в отличной форме, регулярно забивает 3+ мяча и практически не допускает ошибок в защите. «Акрон» проиграл три матча подряд, хотя и сумел забить в каждом. В гостях команда действует менее организованно, особенно в обороне.

В этой встрече поставим на ТБ 2.5 за 1.64, обе команды результативны, у «Краснодара» стабильная атака, у «Акрона» – слабая оборона.

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