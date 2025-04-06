Агкацев одним прилагательным описал матч «Краснодара» с «Акроном»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев оценил исход матча 23-го тура РПЛ против «Акрона» (1:0).
– Достаточно тяжелая игра. Не сказал бы, что у наших ворот было много опасных моментов, но в плане качества игры, считаю, хороший матч. Сзади справились, сыграли на ноль. Это очень важно. Самое главное – концентрация в обороне. Плюс реализовали свой моменты. Всегда хочется играть на ноль. Это в первую очередь заслуга всей команды.
– Поздравил ли Матвея Сафонова?
– Поздравил с первым титулом.
– Насколько тяжело играть против Дзюбы?
– Провел хорошую игру. Много цеплялся, сохранял мячи для команды. Можете спросить у Кайо, который подтвердит, что с ним было тяжело играть.
- Единственный гол «Краснодара» забил защитник Кайо.
- «Краснодар» лидирует с 5-очковым отрывом.
- Следующий соперник – «Зенит» (13 апреля).
Источник: «Спорт-Экспресс»