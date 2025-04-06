Агкацев одним прилагательным описал матч «Краснодара» с «Акроном»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев оценил исход матча 23-го тура РПЛ против «Акрона» (1:0).

– Достаточно тяжелая игра. Не сказал бы, что у наших ворот было много опасных моментов, но в плане качества игры, считаю, хороший матч. Сзади справились, сыграли на ноль. Это очень важно. Самое главное – концентрация в обороне. Плюс реализовали свой моменты. Всегда хочется играть на ноль. Это в первую очередь заслуга всей команды.

– Поздравил ли Матвея Сафонова?

– Поздравил с первым титулом.

– Насколько тяжело играть против Дзюбы?

– Провел хорошую игру. Много цеплялся, сохранял мячи для команды. Можете спросить у Кайо, который подтвердит, что с ним было тяжело играть.