Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Акроном»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после матча 23-го тура РПЛ против «Акрона» (1:0).

Единственный гол забил защитник Кайо.

«Краснодар» лидирует с 5-очковым отрывом.

Следующий соперник – «Зенит».

«В первом тайме мы контролировали ситуацию, но мало создали. Во втором помог быстрый гол. Дальше было три 100% момента, чтобы забивать. Опасных моментов у «Акрона» за весь матч не припомню. Ожидалось, что игра будет сложная.

Ребята молодцы, отдали все силы. Видно, что в начале было нервно. Знали, что «Зенит» потерял очки, много потерь у нас, но ребята проделали отличную работу, добились важной победы. Сейчас такие матчи, что их можно назвать чемпионскими», – сказал Мусаев.